Stejně jako v předchozím dvojzápase proti Lovosicím, i s Novým Veselým Kopřivnice úvodní zápas na palubovce soupeře nezvládla, tentokrát prohrála 24:31 a znovu ji v odvetě čeká pořádná šichta.

Plán měli přitom Kopřivničtí samozřejmě úplně jiný. „Jsou doma velice silní, nesmíme dělat zbytečné chyby, abychom si přivezli do odvety co nejlepší výsledek,“ říkal před utkáním trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský. Přání se mu však nesplnilo.

„Sice jsme se neprobojovali do první čtyřky, ale i tak chceme ukončit sezónu co nejvýše. Myslím si, že to samé platí i pro Nové Veselí, takže čekám boj do poslední minuty,“ předpokládalo pravé křídlo Kopřivnice Zdeněk Čadra.

Boj to byl opravdu velký, jenomže lépe se v něm zorientovalo Nové Veselí, tedy klub, který nepatří mezi příliš oblíbené soupeře pro Kopřivnické.

V této sezoně se tato dvě mužstva do pátku utkala třikrát a z toho dvakrát se radovalo z výhry Nové Veselí. Jednou v extralize a jednou ve čtvrtfinále domácího poháru. V Novém Veselí navíc Kopřivnice prohrála už počtvrté v řadě a po šesté z posledních sedmi soubojů.

Kopřivnice do důležitého souboje nenastoupila kompletní. Její sestava čítala pouze dvanáct borců včetně dvou brankářů a chyběli například Jaromír Petřík, Filip Hardt, Petr Unger nebo Rostislav Brůna.

Přesto hosté nezačali zle a v úvodních minutách se soupeřem dokázali držet krok. Od začátku se do sebe oba celky pustily se vší vervou, víc než kvalitní házená se na palubovce odehrával lítý boj o každý metr prostoru.

Po třinácti minutách se domácí díky úspěšnému zakončení Melichara dostali poprvé do dvoubrankového náskoku, o dvanáct minut později však bylo opět srovnáno na 11:11, když se prosadil Fulnek, s pěti brankami nakonec druhý nejlepší střelec Kopřivnice. Tím nejlepším se stal s devíti přesnými zásahy Martin Střelec, přičemž z toho hned pětkrát se prosadil ze sedmimetrového hodu.

V závěru poločasu se povedlo domácím odskočit do vedení 15:13. I ve druhé půli se pokračovalo ve vyrovnaném průběhu hry. Nové Veselí si drželo náskok, který však ještě šest minut před koncem byl pouze dvougólový.

Až závěrečná pětiminutovka rozhodla o tom, že Nové Veselí vyhrálo o sedm bodů. V úplném konci zápasu se semlela i strkanice a červenou kartu viděl domácí Štohanzl.

O tom, kdo obsadí konečné páté místo, rozhodne sobotní odveta v Kopřivnici.

NOVÉ VESELÍ – KOPŘIVNICE 31:24 (15:13)

Kopřivnice: Žingor, Chalupa – Střelec 9/5, Fulnek 5, Čadra 3, Očkovič 3, Gřes 2, Karban 1, Hanus 1, Holbein, Jonák, Bukovský. Rozhodčí: Valášek, Vychodil. Vyloučení: 0:4. ŽK: 2:3. ČK: 1:0. Diváci: 250.