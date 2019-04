Házenkáři Kopřivnice končí už ve čtvrtfinále play-off. Nepotvrdili skvělou základní část, kterou zakončili na třetím místě, a čekají je už jen boje o páté až osmé místo.

Ve čtvrtfinálové sérii kopřivničtí házenkáři nestačili na šestý Jičín. Kamenem úrazu se stal už první zápas série minulý týden, který Kopřivnice doma prohrála. Vítězstvím ve druhém utkání sice srovnali, ale následně se série přesunula do Jičína, kde tým od lesa Řáholce dominoval.

Sobotní zápas na palubovce Jičína začala Kopřivnice dobře a dostala se do vedení 10:7. Jenomže závěr poločasu se hostům nepovedl a nakonec šli do šaten za stavu 12:12. Ve druhém poločase si pak Jičín poměrně rychle vytvořil čtyřgólový náskok a ten už si nenechal vzít. Kopřivnice se nejvíc přiblížila na dvě branky sedm minut před koncem, srovnání se ale nedočkala, Jičín nakonec zvítězil 28:24.

„Zápas byl v Jičíně takový, jak je tady zvykem. Atmosféra byla vyhecovaná, fanoušci fandili a pro nás to bylo složité. Musíme se otřepat a zítra do toho musíme dát všechno, protože je to rozhodující zápas,“ vyhlásil bojovně po prohraném utkání trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský. „Myslím si, že jsme měli lepší a hezčí herní projev, ale udělali jsme více technických chyb a dali méně gólů,“ našel kámen úrazu pivot Kopřivnice Jan Holbein, který byl se čtyřmi brankami druhým nejlepším střelcem svého týmu. „Na tom musíme zapracovat, snad to povede zítra k vítězství,“ dodal.

Ani čtvrtý duel čtvrtfinálové série se ovšem Kopřivnici nepovedl. Zaspala úvod, když rychle prohrávala 0:3. Tuto ztrátu ještě dokázala nicméně vymazat a po deseti minutách bylo vyrovnáno – 4:4.

Poté se obě mužstva až do konce prvního poločasu přetahovala o každý gól, deset minut před přestávkou se do vedení poprvé dostala Kopřivnice, ale bylo to zároveň i naposledy.

První poločas Jičín nakonec vyhrál 12:11 a bylo jasné, že pokud nechce Kopřivnice odehrát poslední třicetiminutovku sezony, musí zápas otočit. Jenže to se jí nepovedlo a ani k tomu neměla moc blízko, protože Jičín si rychle vytvořil náskok dvou gólů, který v úplném závěru zvýšil až na pět gólů na konečných 30:25. Jičín se může těšit na semifinále, Kopřivnice bude bojovat o páté místo.

JIČÍN – KOPŘIVNICE 28:24 (12:12)

Kopřivnice: Žingor, Chalupa – Fulnek 5, Střelec 4, Holbein 4, Čadra 3, Petřík 3/2, Bukovský 2, Zima 1, Unger 1, Hanus 1, Gřes, jonák, Očkovič.

Rozhodčí: Pavlát, Točík. Vyloučení: 5:6. ŽK: 3:3. ČK: 1:0. Branky ze sedmiček: 2:2. Diváci: 785.

KOPŘIVNICE – JIČÍN 30:25 (12:11)

Kopřivnice: Žingor, Chalupa – Petřík 6/5, Gřes 5, Hanus 3, Očkovič 3, Fulnek 3, Čadra 1, Holbein 1, Bukovský, Zima, Hardt, Jonák, Unger.

Rozhodčí: Hájek, Macho. Vyloučení: 6:7. ŽK: 3:1. ČK: 0:1. Branky ze sedmiček: 2:5.