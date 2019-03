Kopřivnice nastoupila do utkání s Litovlí skvěle, rychle se ujala vedení 4:1. Mohlo se zdát, že utkání proti poslednímu bude pro Kopřivnici procházka růžovým sadem, ale Litovel hlavně v prvním poločase statečně vzdorovala.

Domácí se zvedli zejména díky svému brankáři Fabiánovi, který v první polovině úvodního poločasu chytil Kopřivnici tři sedmičky. Deset minut před pauzou tak bylo vyrovnáno 9:9, závěr poločasu však přeci jen lépe vyšel hostům, kteří se znovu dostali do mírného trháku a do šaten se šlo při vedení Kopřivnice 14:11.

„Věděli jsme, že to bude těžké utkání,“ komentoval průběh zápasu trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský. Jeho tým ve druhém poločase ještě dokázal ještě vylepšit svůj výkon, domácí naopak své tempo z první půle neudrželi a Kopřivnice jim pomalu začala mizet v dáli.

Kopřivnice se, jako je již tradicí, mohla spolehnout na vynikajícího Marka Žingora v bráně a gólově ji táhli Zdeněk Čadra, Jan Holbein a Patrik Fulnek, kteří si shodně připsali po sedmi brankách.

Výsledkem takřka bezchybné kopřivnické hry bylo deset minut před koncem šestibrankové vedení 22:16, a v tu chvíli už bylo více méně jasné, že z Litovle KH ISMM Kopřivnice rozhodně s prázdnou neodjede.

Kopřivnice i dál trestala domácí zejména z protiútoků a až do konce zápasu svůj náskok neúnavně navyšovala, ten se nakonec zastavil na čísle devět, Kopřivnice Litovel porazila 33:24.

„Jsme šťastní. Čekal jsem, že to bude tak těžké, jak to nakonec bylo,“ zopakoval po zápase Veřmiřovský. „Odskočili jsme jen v koncovce a ten výsledek úplně neodpovídá tomu, co se dělo šedesát minut na hřišti. My jsme spokojení, protože tyto dva body jsme potřebovali a teď se připravíme na finále před play-off, kdy máme doma Nové Veselí a pokud ho porazíme, tak jdeme ze třetího místa,“ zdůraznil.

LITOVEL – KOPŘIVNICE 24:33 (11:14)

Kopřivnice: Žingor 1, Chalupa – Čadra 7, Holbein 7, Fulnek 7, Gřes 4, Střelec 3/1, Zima 2, Petřík 1, Jonák 1, Unger, Očkovič, Ripper, Hanus, Bukovský.

Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmičky: 2/2:4/1. Vyloučení: 6:5. Žluté karty: 3:2. Červené karty: 1:1. Diváci: 304.

Ostatní výsledky 20. kola: Lovosice – Zubří 26:22, Hranice – Plzeň 25:30, Jičín – Frýdek-Místek 28:19, Karviná – Brno 30:18, Dukla Praha – Nové Veselí 35:27.