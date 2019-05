Zápas to byl pro Kopřivnici v mnoha směrech opravdu speciální. Už jen prostředí, ve kterém se utkání odehrálo bylo unikátní, hrálo se totiž na místním zimním stadionu, který se alespoň na jeden večer stal domovem házenkářů.

Úvodní výhoz zápasu provedl trenér české para hokejové reprezentace a kopřivnický rodák Jiří Vrba s bývalým skokanem na lyžích Jakubem Jandou. Na konci utkání pak proběhla velká autogramiáda a dražba retro dresů, jejíchž výsledek poputuje na konto Základní školy a Mateřské školy Motýlek.

Pominout ovšem nemůžeme ani samotnou sportovní důležitost utkání. Hrálo se samozřejmě o hodně, rozhodovalo se o tom, kdo zakončí sezónu na pátém, a kdo na šestém místě. Výrazně lepší pozici mělo Nové Veselí, které doma proti oslabenému kopřivnickému zvítězilo o sedm branek.

Úvod utkání se odehrával v poměrně nervózním duchu. Kopřivnice se snažila hrát aktivně, ovšem příliš často kazila v koncovce a v její obraně se naopak objevovaly mezírky.

Výsledkem bylo poločasové vedení Nového Veselí o dvě branky 13:11.

Ve druhém poločase pokračovala vyrovnaná házená, přičemž Kopřivnice svou hru postupně zpřesňovala, stáhla náskok soupeře a dostala se do vedení. Když domácí vedli pět minut před koncem 27:24 po přesném zásahu Holbeina, ožila kopřivnická šance na páté místo. Stačily jen čtyři branky, a bylo by vyrovnáno. Drama se ovšem nakonec nekonalo, hosté totiž rychle snížili a do žádného dalšího trháku už Kopřivnici nepustili.

Ta si alespoň až do závěrečného hvizdu udržela vedení, vyhrála 29:27, a mohla se s věrnými fanoušky rozloučit vítězstvím, kteří hráčům zatleskali i za konečné šesté extraligové místo.

„Gratuluji týmu Nového Veselí k zaslouženému zisku pátého místa.,“ pogratuloval soupeři po utkání sportovně trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský. „My jsme si dvojzápas prohráli ve Veselí, protože jsme odjížděli bez třech klíčových hráčů. Nicméně jsme šťastní, že nás diváci podpořili a zaplnili jsme zimní stadion,“ pochválil kouč výbornou kulisu. „Byla zde skvělá atmosféra a já od srdce všem mnohokrát děkuji. Za mě panuje radost, že jsme ukončili sezónu vítězstvím a hlavně za to, že nás kopřivnická veřejnost podpořila v této akci,“ dodal trenér.

KOPŘIVNICE – NOVÉ VESELÍ 29:27 (11:13)

Kopřivnice: Žingor, Chalupa – Střelec 7/4, Čadra 5, Fulnek 5, Hanus 5, Holbein 4, Gřes 1, Jonák 1, Očkovič 1, Karban, Zima, Petřík, Unger, Hardt, Bukovský. Rozhodčí: Hanák, Pavlíček. Sedmimetrové hody: 4/4 – 1/1. Vyloučení: 2:5. ŽK: 3:1. Diváci: 1232.