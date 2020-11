Kvůli zastavení extraligové soutěže, jejíž obnovení je momentálně v nedohlednu, je totiž klub bez příjmů. „Nemáme příjmy ze vstupného, z provozu bufetu, takže finanční výpadek tam rozhodně je. Prozatím jsou kluci na sto procentech, ale pokud by aktuální situace trvala dlouhou dobu, budeme to muset začít řešit,“ přiznává trenér a zároveň předseda KH ISMM Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský.

Jeho svěřenci momentálně trénují individuálně, společná příprava v hale totiž kvůli vládním opatřením momentálně není možná. Několik příhraničních klubů využívá možnost trénovat v zahraničí, kde jsou opatření mírnější, v Kopřivnici to momentálně ale na pořadu dne není.

„Mělo by to smysl, kdyby bylo známé nějaké datum, kdy se extraliga obnoví. Momentálně ale vůbec nevíme kdy a vůbec jestli se znovu začne. Kluci momentálně trénují individuálně, sami vědí, že se potřebují udržovat v kondici. Kdyby na sobě nepracovali, při návratu do haly by to bylo znát,“ hlásí Veřmiřovský. „Nějakým způsobem to monitorujeme, většina kluků se připravuje poctivě, ale je to samozřejmě něco jiného než trénink s balonem,“ dodává.

Tématem dnů následujících bude v klubu budoucnost cizinců – v klubu působí například španělský brankář Admella Izard nebo chilský reprezentant Brito Benítez. „Budeme s nimi v týdnu mluvit, musíme zjistit, zda by bylo možné je zapůjčit na hostování do jiné země, kde by mohli chvilku hrát. Berou to těžce. Jeli tady za házenou, jsou v cizí zemi bez rodin a nakonec nemohou ani trénovat. Situace je pro ně složitá, vůbec si nedovedu představit, že by se to v cizí zemi stalo mně,“ přiznává šéf kopřivnické lavičky.

Co se týče restartu házenkářské extraligy, Veřmiřovský je spíše pesimistou. „Stát na to nechce slyšet, vypadá to, že pojede jenom hokej a fotbal. Asociace se snaží extraligu přiloupnout jako profesionální ligu, ale momentálně není nic povoleno a já jsem v tomto směru skeptický. Jestli se začne, tak to bude podle mě nejdříve v lednu,“ myslí si Lubomír Veřmiřovský.