„Nějakých pětačtyřicet minut jsme byli lepší, velice dobře jsme bránili, byli jsme schopni tahat rychlý útok a byli jsme produktivní,“ pochvaloval si domácí kouč Lubomír Veřmiřovský. „Avšak zhruba od 45. minuty jsme přestali v útoku hrát, jako bychom měli najednou strach o výsledek. Nebyli jsme ostří, a Frýdek-Místek se chytil, začal využívat získaných balónů, chodil do rychlého protiútoku, což nám dělalo problém,“ pokračoval domácí stratég.

„Nakonec jsme měli obrovské štěstí, že jsme vyhráli o branku. Myslím, že to jsou hrozně moc cenné body, protože Frýdek-Místek v sezoně určitě ukáže, že to je velice silný tým. Špičkový výkon opět v bráně podal Marek Žingor. Byl výborný v době, kdy obrana fungovala. Když však přešel soupeř do rychlého útoku, tak se pak i on mohl roztrhat, aby něco chytil,“ zakončil spokojený šéf kopřivnické lavičky.

Na frýdecké straně zavládlo velké zklamání. „Těžko se mi to hodnotí po takové prohře. Měli jsme výborný vstup do utkání, hráli jsme, co jsme chtěli hrát, vedli jsme od tři góly. A pak se nám to trošku rozsypalo, nefungovala nám obrana, nefungoval nám útok,“ povzdechl si Daniel Valo, trenér Frýdku-Místku.

„Pasáž od zhruba 11. minuty do 46. minuty jsme prohráli snad o osm branek. Nehráli jsme v té době v útoku to, co jsme si řekli, chtěli jsme hrát rychleji. Místo toho jsme se hodně vázali na souboje jeden na jednoho, a to Kopřivnice ubránila. To nás stálo zápas, protože tam získala Kopřivnice náskok, který v závěru těsně ubránila,“ hledal příčiny středeční porážky. „V okamžiku, kdy jsme hráli kombinačně, tak s tím měl soupeř problém. Musím ale kluky pochválit za bojovnost, výborný úvod, výborný závěr, ale ta střední pasáž nás stála zápas. Tam nám domácí odskočili, což se proti takovému týmu hodně těžko dohání,“ zakončil Valo.

KH ISMM Kopřivnice ˗ Pepino SKP Frýdek-Místek 23:22 (13:9)



Nejvíce branek: Hanus 5, Čadra 5, Grizelj 5/4 - Mucha 6, Petrovský 4/1, Chudoba 4/1. Rozhodčí: Bubeníček Tomáš, Petruška Tomáš. Sedmimetrové hody: 5/4 - 4/2. Vyloučení: 5:4.



KH ISMM Kopřivnice: Žingor, Chalupa – Střelec, Ježek, D. Zima, Jan Gřes, Čadra, Petřík, Polcar, Hardt, Grizelj, Doležel, Brito Benítez, Musálek, Hanus, Bukovský. Trenér: Veřmiřovský.



Pepino SKP Frýdek-Místek: Marenčák, Pyško – Sklenák, J. Rajnoha, Petrovský, Hrachovec, Gřešek, Chudoba, Kancel, Brožek, Bureš, Mucha, Voleník, Choleva, Mynář, Hustopecký. Trenér: Valo.