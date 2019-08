„Kolega je lepší na krátké tratě, já mám spíš vytrvalost, takže jsme nevěděli jak to půjde, ale chtěli jsme to zkusit. Máme spolu běžet jiný závod a tenhle byl trochu nečekaný. V plánu jsme měli držet se kluků z Eleven Run týmu a celou trasu dát pod sedm hodin,“ sdělil zlatý člen vítězné dvojice Tomáš Klimša, který trasu s kolegou zaběhl jen lehce přes šest a půl hodiny.

Loňské vítěze právě z Eleven Run týmu Radka Steklého a Honzu Žaloudka nakonec nechali za sebou a téměř o půl hodiny vylepšili jejich loňské maximum. „Klobouk dolů, jsou to bouráci,“ gratuloval vítězům v cíli Jan Žaloudek, který na druhém místě s Radkem Steklým sice vylepšili svůj loňský čas, ale pod vytoužených sedm hodin se jen o minutu nedostali. „Bylo zajímavé sledovat, jak jsme překonávali naše vlastní krize. První půlku závodu jsem byl tahoun já, tu druhou Honza,“ popsal průběh závodu Radek Steklý, který minulý závod na Šumavě kvůli Žaloudkově angině vypustil.

„Chyběl nám trénink a taková ta pohoda, kterou obvykle míváme. Honza je dva týdny po angině a to není prča. Kluci nám utekli. Dnes jsme na ně neměli. Mohli jsme se držet déle a alespoň je trochu znervóznit, ale prostě to nešlo. Tentokrát jsme spíš doufali, že to jen doběhneme a nějak přežijeme,“ netajil Radek Steklý. „To, že jsem ještě před dvěma týdny ležel ve čtyřicítkách horečkách je jedna věc, ale Jeseníky koušou. Je tu hodně taktického běhu, kořenů a kamenů, neběželo se mi dobře, fakt štípou,“ zašklebil se stříbrný Honza Žaloudek.

BRATŘI BĚŽELI POPRVÉ A VYHRÁLI

Na čtyřiašedesát kilometrů dlouhé trase, která odstartovala před páteční půlnocí, pak trojici nejrychlejších na stupních vítězů doplnili bratři Pavel a Vojta Růžkovi, kteří spolu Rock Point – Horskou výzvu šli poprvé. „My běháme spíše překážkové závody a tohle je dobrá příprava. Horskou výzvu jsme se rozhodli zapojit v rámci tréninku. Určitě jsme nečekali, že budeme na bednu, ale chtěli jsme být někde kolem sedmi hodin,“ řekl Pavel Růžek, který s bratrem do Jeseníků dorazil z Kralup nad Vltavou.

Od Vsetína si pro prvenství mezi dogtrekaři přijel Zbyněk Adámek, který se blýsknul pátým nejrychlejším časem. „V shortu už jsem vyhrál v Beskydech, ale na Longu je to poprvé,“ byl překvapený ze svého výsledku Adámek, za kterým přiběhla nejrychlejší Mix dvojice - Plzeňáci Vlastimil Vágner a Dominika Slavotínková. „Před čtyřmi lety jsme tvrdili, že běhavé jsou jen Krušné hory, ale on když člověk natrénuje, tak je běhavý každý závod. Jenže čím víc máme natrénováno, tím víc do toho dáváme a tím víc se nám protahují ksichty,“ usmál se i přes počáteční únavu v cíli zlatý Vlasta Vágner.

BAČOVÁ: 60 KILOMETRŮ ZA 12 HODIN

Na nejprestižnější trati pak ženskou kategorii ovládly Lada Straková s Jitkou Zapletalovou. Velkým překvapením i pro samotného ambasadora závodu, zkušeného horského běžce, Zbyňka Cypru, který závodem provázel, pak bylo především druhé místo mezi ženskými dvojicemi, které získaly Nikola Bazelová s Martinou Bačovou. S více než šedesátikilometrovou trasou si děvčata poradila za necelých dvanáct hodin. Martina Bačová je totiž Cyprovou přítelkyní, která si před startem vyslechla i několik sázek typu, že závod ani nedoběhne. „Vlastně nám nikdo nevěřil, že to dáme před polednem, ale my si věřily,“ zářila v cíli spokojeností brněnská sestřička Martina Bačová.

SEDMILETÝ BĚŽEC HONZÍK

V Jeseníkách se soutěžilo na klasických třech závodních distancích. Mimo Longu na 64 km se šlo na střední trase Half (38 km) a nejkratší trati Short (13 km). V součtu na Červenohorské sedlo dorazila na osm stovek běžců z celého Česka, kteří měli možnost získat cenu v téměř dvou desítkách kategorií. Velmi milým překvapením byla účast i velice mladých běžců. Velkou závodní premiéru si prožil třeba sedmiletý Honzík Krabec, který běžel ve dvojici se svým tátou, taktéž Honzou.

„Obvykle jsme na závodech s celou rodinou, ale hned v neděli jedeme na dovolenou, takže jsme tu s Honzíkem byli tentokrát úplně sami. Tady ale nešlo o závod, Honzík prostě měl chuť běžet, tak proč ho budu brzdit? Já ale nejsem ambiciózní fotr, který by chtěl dítě strhnout, prostě jsem mu jen dal šanci. Honzík chtěl běžet už loni na Pálavě, pak v Krušných, ale to je moc dlouhé a to máma zakázala. No a dnes tu nebyla,“ podotkl s lišáckým pohledem Honza Krabec, čímž se prakticky hned pasoval do role v oblíbeném filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Mladý Honzík ale měl ze svého startu viditelnou radost a svým nadšením z pohybu ji dělá také svému tátovi. „Původně jsme to chtěli jít jako turistickou procházku, ale Honzík celou dobu běžel. Na nějaké výkony má ještě spoustu času, ale nebudu říkat, že z toho nemám radost, když mám,“ byl hrdý na svého syna plzeňský Jan Krabec.

ZAPOJILA SE CELÁ RODINA

Obdobné pocity měla zcela jistě i Renáta Barnetová, která běžela po boku svého devítiletého syna Františka. „My běháme všichni – tatínek je na Halfu a my šli ještě se starším synem Short. Františka ale vůbec přemlouvat nemusím, to je tahoun. Loni jsme v Krkonoších šli Pochod s Mixitkou, kde jsme se ztratili a museli nás svážet. No a letos jsme si řekli, že když jsme ušli dvanáct kilometrů, tak už dáme i shortku,“ usmála se Renáta Barnetová, která s rodinou přijela od Bruntálu. S Rock Point – Horskými výzvami přitom nejprve začal její manžel. „Nás nebavilo jen sedět a čekat, ale chtěli jsme si ten čas také užít. Hlavní cíl je užít si to, kochat se přírodou a hlavně nesedět doma na zadku, ale jít do přírody a je jedno, jestli jdete nebo běžíte. Děláme hodně rodinné běhy, ale Horské výzvy jsou hezčí – je to jiné než to město a dlaždičky,“ vyzdvihla přednosti oblíbeného seriálu Barnetová.

I když se na „Výzvě“ rodiče s dětmi za nejlepšími časy zrovna nehoní, není výjimkou, že společně na slavnostní pódium vyskočí. V Jeseníkách se to povedlo třeba Zuzaně Markové, která s dcerou Nelou doběhla na nejkratší trase stříbrná.

BENEFIČNÍ POCHOD: 6238 KORUN

Kdo ale nechce vůbec soutěžit, může se účastnit nesoutěžního benefičního Pochodu s Mixitkou, z něhož výtěžek tentokrát putoval na konto Lukáška Bílého upoutaného na vozík. Letošní Rock Point – Horská výzva mu vynesla příspěvek 6238 korun. Lukášek se s maminkou přitom sám akce aktivně účastnil. Na slavnostní vyhlášení ho pořadatelé navíc za odměnu přivezli na čtyřkolce a jako největší bojovník si malý Lukáš vysloužil velký aplaus. „Když si uvědomím, jaký dopad naše akce má a že se jí stále více účastní právě rodiče s dětmi, že je dokáží motivovat a překonávat své výzvy, pak z toho mám velkou radost. Díky za to patří všem mým kolegům, kteří tak náročnou akci připravují. Nešlo by to ani bez našich partnerů včetně Olomouckého kraje a Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, kteří nás v rámci tohoto závodu významně podpořili,“ shrnul pátou zastávku Pavel Zitta, ředitel seriálu Rock Point-Horská výzva.

Jesenická zastávka byla předposledním bodovaným dílem letošního ročníku. Poslední body bude možné získat příští měsíc v Krkonoších (20.-21.9., po nichž už bude následovat jen bonusový závod na Pálavě (12.10.), kde se budou předávat ceny nejlepším běžcům 9. ročníku.