Kopřivnice - O víkendu začala házenkářům KH Kopřivnice mistrovská sezona ZUBR extraligy 2009/2010. Co od nové sezony očekávají hráči kopřivnického mužstva?

„Pokud posílíme rozehrávku, jakože to vypadá, že ano, máme asi stejné šance jako v uplynulé sezoně. Věřím tedy, že se znovu dostaneme do play-off a v něm zabojujeme více než loni,“ říká levé křídlo Kopřivnice Tomáš Veřmiřovský. Spolu se zkušeným brankářem Luďkem Fabiánem se shoduje na tom, že základ úspěchu je v myšlení. „Nesmíme se spokojit s uhraným, ale chtít co nejvíc, prostě bojovat. Když se semkneme jako v poháru, můžeme hrát s kýmkoliv,“ připomíná stříbrný pohárový úspěch Veřmiřovský.

„Je to hodně o hlavě, tedy o přístupu všech hráčů a o chtění hrát házenou. Jinak jsem rád, že se tým podařilo posílit, a ještě o takové hráče. Právě na Matěji Šustáčkovi je vidět, odkud přišel. Je to dravé mládí, které chce hrát. Tak kdyby hráli všichni, tak by to bylo super,“ říká Luděk Fabián, který je, stejně jako Šustáček, odchovancem zuberské házené.

Po herní stránce má kopřivnický tým, podle pivota Jiřího Gřese, ještě rezervy v obraně. „Zatím to tam skřípe, “ přiznává a dodává: „Ideální není ani rychlý přechod do útoku, z nějž bychom dávali laciné branky, tak jako někteří naši soupeři. Snad to ještě půjde nahoru. Tým máme solidní.“

JANA FEILHAUEROVÁ