Hostující celek nezačal v Hranicích dobře. Kopřivnice sice vstřelila první branku duelu, pak ale otěže převzali domácí, kteří si hned v úvodu vypracovali čtyřbrankový náskok. Podobné vedení si také Cementáři udržovali po celou první půli, na jejímž závěru svítil na tabuli stav 17:13.

„Je pravda, že začátek zápasu nám moc nevyšel, trochu jsme se trápili. Je na nás v poslední době taková deka, kterou bohužel ze sebe neumíme shodit, i když moc chceme,“ postestkl si po utkání Jan Gřes, s devíti trefami v zápase nejlepší hráč souboru Lubomíra Veřmiřovského.

Hostující celek se ale nevzdal. Ve druhé půli Kopřivnice svůj výkon zlepšila a po zásluze se dočkala vyrovnání. Poté se dokonce Kopřivničtí dvakrát dostali do vedení, divoká koncovka ovšem patřila Hranicím. Ty nakonec vyhrály nejtěsnějším možným rozdílem. „Půl minuty před koncem domácí špatně vystřídali a měli na hřišti o jednoho hráče navíc, čehož jsme si všimli a hned jsme to reklamovali. Dostali jsme míč, mohli jsme ještě vyrovnat, ale bohužel nám to teď prostě nejde,“ řekl smutný Gřes.

Další zápas čeká kopřivnické házenkáře už ve středu. A opět půjde o duel z kategorie extrémně důležitých. Veřmiřovského parta se představí na palubovce Brna, které má v tabulce o tři body méně. „Budeme teď mít náročný program, musíme se ale dát hlavně psychicky dohromady a v Brně vyhrát,“ velí závěrem Jan Gřes.

Hranice – Kopřivnice 29:28 (17:13)



Nejvíce branek: Mucha 11, Piwko 5/2, Rumian 3 – Gřes 9/2, Brito Benítez 5, Fulnek a Střelec 3. Rozhodčí: Kozler, Hájek. Sedmimetrové hody: 2/5 – 3/4. Vyloučení: 8:2. ČK: Brož (Hranice).



Kopřivnice: Admella Izard, Žingor, Chalupa – Střelec, Ježek, D. A. Pérez, D. Zima, Jan Gřes, Petřík, Holbein, Polcar, Hardt, Fulnek, Cepeda, Jonák, Doležel, Brito Benítez, Oselský, Donoso Andalaft, Hanus, Bukovský. Trenér: Veřmiřovský.