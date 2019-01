Utkání mezi Baracudou a nováčkem FU Kopřivnice se neodehraje v původním dnešním termínu, ale až v sobotu 29. listopadu od 19.30.

V loňské divizní sezoně obsadili druhé místo, s šestibodovou ztrátou na ostravský Parlament. Futsalisté jakubčovické Baracudy vstoupili výtečně také do letošního ročníku, když oba úvodní zápasy zvládli při skóre 25:16.

Jakubčovice, které hrají svá domácí utkání v městské sportovní hale v Odrách, nezměnily svůj realizační tým. Trenérem je nadále Josef Molnár, asistentem pak Dušan Michálek a vedoucím družstva Miroslav Holiš. Kádr Baracudy opustil David Polášek, jenž zamířil do VŠB Ostrava, a také Pavel Zagol, který odešel do Bazal Teamu Vražné. Mužstvo naopak posílil Radim Bill z FC Smíšené NC-LINE Bílovec.

Jakubčovičtí načali sezonu vysokou výhrou nad Top Dogs Nový Jičín a naposledy uspěli také na palubovce ostravského Parlamentu, kde brali tři body po přestřelce 11:9. Baracudě stačilo pouhých šest minut k tomu, aby v Ostravě vedla 3:1.

Parlament, který byl pouze v pěti hráčích do pole, sázel na rychlé brejky, jež často trestal brankami, díky kterým otočil výsledek na 5:3 ve svůj prospěch. Do kabin však odcházeli s mírným vedením 7:6 futsalisté Jakubčovic.

Po změně stran už Ostravští pouze dotahovali a Baracudu vedli k výhře Petr s Ďuricou, jež se blýskli hattrickem. „Už od začátku utkání bylo jasné, že to bude zápas, ve kterém padne hodně branek, tak jako v každém z předchozích utkání s tímto soupeřem," poznamenal futsalista Baracudy Kamil Molnár. Sestava Baracudy: Pavelka D. Molnár, L. Kocmich, Petr, M. Zagol Ďurica, Michálek, K. Molnár.

Být v první trojce, zní z klubu

Po loňské druhé příčce si v Jakubčovicích kladou podobné cíle také v soutěžním ročníku 2014/2015. „Chtěli bychom se v konečné tabulce umístit do třetího místa a hrát, především v domácí hale, dobrý futsal pro diváky. K favoritům soutěže bude patřit, jako každý rok, Krmelín. Hodně dobře na tom bude Jokerit Kopřivnice a uvidíme, jak na tom budou oba nováčci," uvedl za jakubčovickou Baracudu Kamil Molnár.

Po dnešním odloženém utkání čeká Jakubčovické další duel v sobotu 15. listopadu, kdy od 19.30 vyzvou v Odrách lídra tabulky, kopřivnický Jokerit. „Jokerit už podle výsledku pasuji do role favorita celé soutěže, a proto očekávám vyrovnané a kvalitní utkání z obou stran. Doufám že s vítězným koncem pro nás," uzavřel Molnár.



Futsalisté novojičínského Top Dogs čekají na premiérové body v divizi

Pohádka z loňské sezony, ve které kralovali krajskému přeboru Moravskoslezského kraje, je minulostí. Nováček futsalové divize F, třetí nejvyšší soutěže u nás, Top Dogs Nový Jičín, se prozatím krčí na dně divizní tabulky.

Ročník 2013/2014 byl v krajském přeboru pro Top Dogs výjimečný. „Konečně jsme v této soutěži zúročili všechny dlouholeté zkušenosti. Padlo nám hodně branek, hráli jsme velmi organizovaně a disciplinovaně a vyhýbala se nám zranění. Byl to neskutečný zážitek. Bohužel v současné chvíli, ani ne půl roku po konci krajského přeboru, je vše naopak. Snad se nám z této nemilé situace podaří dostat," věří v lepší období předseda Top Dogs Nový Jičín Milan Miloševič.

Místopředsedou oddílu nadále zůstává František Hrachovec.

Futsalisté novojičínského Top Dogs vstoupili do letošní sezony bez změn v kádru. Trápí je však zranění klíčových hráčů. „Během loňské sezony jsme o postupu hovořili, jen pokud vyhrajeme krajský přebor, a to se povedlo. Podařila se nám také pohárová utkání, která se již hrají na čistý čas dvakrát dvacet minut, stejně jako futsalová divize. Zejména to vyšlo, proti dnes již prvoligovému Likopu Třinec. Bohužel s postupem do divize zřejmě nesouhlasili všichni a začátek soutěže nám opravdu nevyšel. Je doslova katastrofální. Jsme historicky první mužstvo, které v Novém Jičíně tuto soutěž hraje. Bohužel se nám před soutěží zranili klíčoví hráči a brankář a zatím na tuto soutěž nestačíme. Snad se chytneme už v pátek v Hradci nad Moravicí proti Ferramu Opava," připomněl včerejší večerní duel (od 21 h) Miloševič.

Vstup do sezony nevyšel

Top Dogs načali sezonu porážkou 7:14, kterou schytali na oderské palubovce Baracudy Jakubčovice. Ještě v poločase však nováček soutěže ztrácel pouze branku, když prohrával 4:5. Ve druhém kole pak musel Nový Jičín na vlastní palubovce na hale ABC skousnout debakl 0:11 od kopřivnického Jokeritu. „Chtěli bychom se dostat do středu tabulky. Poločas v Jakubčovicích byl, až na začátek, velice dobrý a poté nastal zkrat, který jsme si bohužel přenesli i do utkání s Jokeritem. Momentálně je cílem dostat se ze dna tabulky a zkorigovat skóre," sdělil dále hrající předseda Top Dogs a jedním dechem dodal: „Myslím si, že k favoritům soutěže bude patřit Baracuda Jakubčovice nebo Jokerit Kopřivnice a ostravský Parlament."

Futsalisté Top Dogs nastoupili na úvod v této sestavě: Polášek Hrachovec, Miloševič, Strnadel, D. Dorotík, L. Dorotík, Jachník, Šimek, Sláma, Vavřík.

„V Jakubčovicích jsme bohužel nezvládli druhý poločas, ale podařilo se nám soupeře zatlačit a vstřelit i dost branek. S Jokeritem už nám nešlo vůbec nic. Hráli jsme velmi odevzdaně a soupeř hrál naopak velmi zkušeně a disciplinovaně. Náš výkon snad ani hodnotit nebudu. Bohužel nám opět chyběli tři klíčoví hráči a hrát tuto soutěž s naší starou gardou by mohlo být fatální," řekl závěrem Milan Miloševič.

