Před televizními kamerami doma Kopřivničtí přehráli Maloměřice 28:23 a mohli se radovat z vítězství. Navíc se díky dvěma bodům vrátili na druhou příčku STRABAG Rail Extraligy. Jedním ze strůjců výhry byl pětadvacetiletý křídelník Jan Hanus, který se v duelu trefil pětkrát. „Věřím, že nám výhra dodá sebevědomí. Chceme se vrátit k výkonům, které jsme předváděli před nucenou pauzou,“ přeje si opora kopřivnického výběru.

Honzo, zápas s Maloměřicemi Kopřivnice podle očekávání zvládla. Jak moc byl těžký?

Rozhodně to nebylo nic jednoduchého. Maloměřice přijely velmi dobře nabuzené, což se rozhodně projevilo, a za to před nimi smekám klobouk. Z naší strany to nebyl ideální zápas, vyhráli jsme pouze o pět gólů a nepředvedli jsme úplně to, co jsme chtěli a co jsme si před zápasem řekli.

Po pauze jste na výhru čekali tři zápasy, cítili jste na sebe před utkáním nějaký tlak?

Nějaký tlak možná v našich hlavách byl, ze strany klubu ale určitě ne. Měli jsme takové tři nepovedené zápasy, kdy jsme nějaké body sice uhráli, ale tato výhra nám doufám dodá sebevědomí a odrazí nás do dalších zápasů. Chceme se napojit tam, kde jsme skončili před nucenou pauzou.

V utkání jste celou dobu vedli, soupeř ale kousal…

Maloměřice byly v útoku strašně dlouho, my jsme minutu a půl bránili perfektně a pak jsme v pasivitě dostávali branky, což nás sráželo. My jsme potom chtěli zahrát protiútoky, ale míče jsme ztráceli. Víceméně jsme si ale náskok hlídali a zápas jsme měli relativně pod kontrolou.

Dvě třetiny branek Maloměřic nastříleli Koubek s Hlípalou. Čím to, že vás takto zlobili?

Připravovali jsme se na to, viděli jsme je na videu. Zrovna tito hráči nás obtahovali, my jsme měli špatné obranné postavení. Na tréninku jsme si to pak rozebrali, viděli jsme, kde jsme všichni dělali chyby. Doufám, že jsme si to zafixovali do hlav a do dalších zápasů tohle vylepšíme.

Ulevilo se vám po závěrečném hvizdu? Trenér Veřmiřovský říkal, že na týmu trochu leží deka…

Úleva byla obrovská, body to byly pro nás vydřené. Nechci podceňovat soupeře, ale možná jsme čekali trochu lehčí průběh.

Původně jste měli hrát s Královým Polem, nakonec jste jen několik desítek hodin předem zjistili, že kvůli Covidu budete hrát s Maloměřicemi. Byl to pro vás nějaký problém?

Určitě to řešíme, na každého soupeře se připravujeme skrz video, takže jsme na něj hned naklusali. Celý trénink jsme se tomu věnovali. Většinou na to máme více dní, ale tím, že jsme na to měli tak málo času, jsme se zafixovali na Maloměřice a video. Dali jsme do toho všechno, pro dobrou přípravu jsme udělali maximum.

Po zápase za vámi byl v kabině i majitel generálního partnera klubu pan Cváček. Co vám říkal?

V první řadě je strašně super, že s námi takhle komunikuje. Pogratuloval nám k výhře, říkal, že to byl dobrý zápas a že věří, že se nám teď podaří udělat nějakou šňůru. Měl z výhry radost, házené rozumí. Věří nám, cítíme důvěru i z jeho strany.

Z předchozích tří zápasů jste uhráli dvě remízy, ani branek jste nedávali tolik. Myslíte, že vás výhra může nakopnout?

Doufáme v to. Za mě je jenom velká škoda, že jsme nedali více než osmadvacet branek. Doufali jsme, že právě to by nás mohlo nakopnout. Bohužel jsme ale netrénovali, neměli balon v ruce a nemohli být spolu, což nás poznamenalo a projevuje se to i na vstřelených gólech.

Když se vrátíme před nucenou pauzu, týmu se dařilo skvěle, zastavení přišlo v nejhorší možnou chvíli…

Souhlasím. Zastavit sportovce ze dne na den není dobré pro nikoho, pro žádný tým. Zrovna my konkrétně jsme to odnesli hodně, rozhodně nás to poznamenalo. Všechno jsme si to rozebrali, nastavili jsme si nějaká pravidla. Je to hrozná škoda, ale děláme všechno pro to, abychom se na tu vlnu vrátili.

A co vy osobně? Stačil jste se během čtyř zápasů dostat zpátky do tempa, nebo cítíte, že to stále může být lepší?

Lepší to může být vždycky (úsměv). Měli jsme individuální plán, udržovali jsme se alespoň nějak v kondici, i když to asi není stoprocentní a narušuje nám to herní systém, který je hodně o běhání. U mě by to lepší být mohlo, ale snažím se odvádět maximum.

Nyní jste nucení hrát bez fanoušků. Jste jedním z hráčů, kterému jejich přítomnost hodně dodává energii, nebo to při hře ani nevnímáte?

Řeknu to takhle, fanoušci nám strašně chybí. Ti naši jsou samozřejmě jedni z nejlepších v republice, domácí prostředí je pro nás velkou výhodou. Na druhou stranu chybí celkově atmosféra, i venku lidé chybí. Hrajeme pro ně, doufám, že pak přijdou plní energie a haly znovu rozzáříme.

Výhrou s Maloměřicemi jste se vrátili na druhé místo tabulky. Sledujete ji v kabině, nebo je na to ještě brzy?

Zatím je tabulka neúplná, je to takové sporné. Jedním okem se na to díváme, je to samozřejmě super. Snažíme se jít po jednotlivých krocích, abychom kopřivnické házené přinesli nějaký velký úspěch.

V sobotu vás doma čeká šlágr kola s Plzní, kterou jste už letos porazili…

Výhru z venku budeme chtít potvrdit, jen tak někomu se tam vyhrát nepodaří, takže jsme byli maximálně spokojení. Budeme na to chtít navázat, a když pominu Lovosice, tak také udržet domácí neporazitelnost. Na přípravu máme více než týden, dáme do zápasu všechno.