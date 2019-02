Na úvod jarní části ligy Kopřivnice jen remizovala doma s Brnem, přičemž ztratila skoro jistě vyhraný zápas. O týden později pak zaváhání vrchovatě odčinila, když vyhrála na půdě úřadujícího mistra v Karviné. No a o posledním víkendu Kopřivničtí svou výbornou formu jen potvrdili, přehráli Lovosice a v tabulce se vyhřívají na čtvrtém místě.

Kopřivnice do souboje s Lovosicemi vstoupila dobře. Jako je již tradicí, spolehnout se mohla na výborné místní publikum, které hnalo celé družstvo vpřed. Na první branku utkání se čekalo až do čtvrté minuty, dřív byly k vidění žluté karty pro Hanuse a Bukovského, Střelec v úvodu ze sedmičky trefil jen tyč.

Následovala velká přetahovaná, až do čtrnácté minuty nikdo nevedl více než o gól, než se to povedlo Kopřivnici. Domácím se ale svůj náskok zvýšit nepovedlo a soupeři neodskočili. Poločas skončil při vedení domácích 15:14.

Druhý poločas tedy sliboval velké drama. Úvod byl ještě vyrovnaný, ale Kopřivnice si polehoučku začala tvořit rozhodující náskok. „Viděl jsem to jako těžký zápas, který bude vyrovnaný, což se nakonec potvrdilo.,“ hodnotil utkání trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský. „Do 35. minuty se hrálo nahoru dolů a utkání bylo dramatické. Následně se nám ale podařilo odskočit do čtyř až pětibrankového rozdílu a to rozhodlo.“

Pětibrankového trháku Kopřivnice dosáhla v 41. minutě a soupeře už nenechala se dotáhnout. „Kopřivnice hrála po celých šedesát minut konstantně a bez větších chyb,“ pochválil sportovně soupeře kouč Lovosic Milan Berka. „Nám se stal osudným okamžik, kdy jsme za stavu 18:17 udělali tři nebo čtyři technické chyby a pustili jsme domácí do vedení o pět branek.“

Zbývající minuty utkání 17. kola Kopřivnice zvládla poměrně s přehledem, pomohlo i několik výborných zákroků brankáře Žingora. „Dokázali jsme si náskok udržet a já jsem opravdu velice spokojený,“ pochvaloval si Veřmiřovský. „Jsem rád, že mančaft v dnešním utkání bojoval od první do poslední minuty. Takhle by to mělo vypadat. Kluci dneska odvedli bojovný výkon a musím je pochválit."

Naopak jeho protějšek už nedokázal na výborně hrající Kopřivnici najít efektivní zbraň. „Kopřivnice si dokázala zápas pohlídat. Nám už šla pak dolů psychika a skončilo to zaslouženým vítězstvím domácích," uvedl Berka.

O víkendu mají kopřivničtí házenkáři volno, ve středu 20. února je čeká utkání na palubovce Jičína. Pak se představí doma proti Hranicím.

KOPŘIVNICE – LOVOSICE 30:23 (15:14)

Kopřivnice: Žingor, Chalupa - Střelec 6/1, Gřes 5, Čadra 5, Fulnek 3, Hanus 3, Petřík 2, Bukovský 2, Holbein 2, Jonák 1, Očkovič 1, Karban, Zima, Unger, Ripper.

Sedmičky: 1/1:3/3. Vyloučení: 5:3. Žluté karty: 3:2. Diváci: 610.

Další zápasy 17. kola: Zubří – Dukla 22:29, Litovel – Hranice 21:22, Nové Veselí – Jičín 23:22, Frýdek-Místek – Brno 30:24