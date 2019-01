Kouč extraligových házenkářů Kopřivnice, Ivo Vávra, hodnotí prozatímní průběh sezony, kdy jeho celku patří se ziskem osmi bodů 9. místo a pro Deník mimo jiné říká: "Jsem relativně spokojen, ale chybí mi tři body."

S osmibodovým ziskem půjdou do zbylých sedmi utkání základní části extraligového ročníku 2015/2016 házenkáři Kopřivnice, kteří už po vánočních svátcích poctivě ladí formu na pokračování nejvyšší soutěže, kterou momentálně přerušila reprezentační přestávka.

Kopřivnice, kterou už v pátek a v sobotu čeká mezinárodní turnaje ve slovenské Šale, vstoupí zpátky do extraligového pokračování v neděli 7. února, kdy doma od 17 hodin přivítá čtvrté Zubří, které však na vedoucí pražskou Duklu ztrácí pouhé dva body. Cílem klubu je nyní především udržení extraligové příslušnosti. „Doufejme, že ještě nějaký ten bodík vyválčíme, a že na devátém místě zůstaneme, protože začínat play-out doma je pro nás alfa a omega," přiznává šéf kopřivnické lavičky Ivo Vávra.

Po patnácti kolech máte na svém kontě 8 bodů a patří vám 9. příčka. Jak jste s touto bilancí spokojen?

Do sezony jsme šli s tím, že chceme zachránit extraligu, ale po očku jsme samozřejmě pokukovali po nějakém lepším umístění, tak abychom byli trošku klidnější. Systém soutěže je docela nešťastný, protože když skončíme devátí, což je první místo pro play-out a uhrajeme třeba dvacet bodů, tak se body mažou a hrajeme sérii proti poslednímu týmu tabulky. Může však přijít zranění hráčů nebo jiné komplikace a i z devátého místa se tak může spadnout. To jsme viděli ve Zlíně, kdy jsme tam přijeli v uvozovkách v roli favorita a prohráli jsme. Takže bychom chtěli být co nejvýše a prozatímní deváté místo je pro nás docela solidní. Uhráli jsme pár výsledků, které mě velice potěšily, ale na druhé straně jsme měli pár propadáků, které mě hodně mrzí. Jsem relativně spokojený, ale chybí mi tři body prohra ve Zlíně a ztráta bodu při domácí remíze s Karvinou, kde jsme měli zápas dovézt k výhře.

Předvánoční zklamaní ze Zlína, kde jste poslednímu celku podlehli vysoko 21:33, vás tak ještě nepřešlo?

Po zápase jsou emoce vždycky veliké a samozřejmě to v člověku zůstane. Ale na druhé straně jsem časem přehodnotil situaci, která nastala. Kluci zápas prostě absolutně nezvládli. Jsou to mladí kluci a ta porážka byla bohužel taková daň. Ale strašně mě ten výbuch mrzí. Musíme udělat všechno proto, aby se to už nestalo. Kluci už prostě zápas takto nesmí podcenit. Musíme jít dále. Čeká nás ještě sedm zápasů v základní části a doufejme, že ještě nějaký ten bodík vyválčíme, a že na devátém místě zůstaneme, protože začínat play-out doma je pro nás alfa a omega. Sérii se totiž hrají na tři vítězné zápasy, takže bychom při maximálním počtu zápasů hráli první, třetí a pátý zápas doma. Domácí hřiště nás totiž drží nad vodou. Chceme tak jít do play-out z devátého místa.

Na domácí palubovce jste získali 7 bodů a z cizích hřišť jste přivezli pouze jediný, který navíc trefil Zima až v poslední vteřině zápasu v Litovli. Čím to?

(povzdechne si). To je takový mor kopřivnické házené. Prostě ven jezdíme prohrávat a to je složité. Těžko říct, nevím čím to je, ale stává se to. Doma hrajeme výborně, ale venku se nám dlouhodobě nedaří. To ale není otázka letošní sezony, ale několika posledních let. Ani u těch slabších soupeřů nedokážeme překonat jakýsi strach z venkovního prostředí.

Na čem chcete v lednové pauze nejvíce zapracovat?

Děláme na fyzické kondici, na které v sezoně zas tolik času není, jako všichni. Dále doléčujeme zranění a chystáme nějaké nové věci. Uvidíme, jak to vyjde.

Můžou se kopřivničtí příznivci těšit na eventuální posily?

Je to zatím ve hvězdách. Ale nějaké hráče zkoušíme, nebudu tvrdit, že ne. Snažíme se posílit post spojky. Určitě něco odzkoušíme. Ještě máme tři týdny čas. Momentálně zkoušíme dva hráče, které teď o víkendu bereme s sebou na mezinárodní turnaj do Šaly. Nemusí z toho být nic, ale může se to povést. Uvidíme, jak se kluci ukážou. Jinak z kádru nikdo neskončil nebo neodešel.

Po zdravotní stránce jsou všichni hráči připraveni?

Všichni jsou už uzdraveni. Jediný otazník je jenom u Filipa Hardta, který už začal trénovat, ale ještě není úplně stoprocentně fit, takže dostane ještě teď o víkendu volno. Doufám, že do startu extraligy bude všechno v pořádku.

Do konce základní části extraligy zbývá před startem play-off ještě sedm kol. V kterých týmech vidíte hlavní adepty na extraligový titul, který obhajuje Plzeň?

Určitě to budou Hranice a docela mě překvapila Dukla, která má tým mladíků, ale jsou hodně šikovní. Do bojů o titul zasáhne určitě taky Zubří a Plzeň. Pokud se tyto mančafty zbaví výkyvů, tak to jsou podle mě hlavní favorité.

Program přípravných zápasů:

Mezinárodní turnaj Gera Cup 2016Účastníci turnaje: HKM Šaľa (Slovensko), Union JURI Leoben (Rakousko), HBC Karviná, KH Kopřivnice.



Pátek 15. ledna, 19.00 KH Kopřivnice - Union JURI Leoben

Sobota 16. ledna, 11.30 HKM Šaľa - KH Kopřivnice

Sobota 16. ledna, 14.30 HBC Karviná - KH Kopřivnice



Čtvrtek, 21. ledna, 18.00 KH Kopřivnice – SKP Frýdek-Místek

Sobota, 23. ledna, 18.00 KH Kopřivnice – Linc (Rakousko)

Čtvrtek, 28. ledna, 18.00 KH Kopřivnice – (soupeř z 1. či 2. ligy, zatím v jednání)

KH Kopřivnice v sezoně 2015/2016

Český pohár3. kolo: V. Bystřice (2. liga) – KH Kopřivnice 25:29 (12:15)

4. kolo (osmifinále): KH Kopřivnice - Gumárny Zubří 21:37 (10:20)



