Skvělého úspěchu dosáhl zavišický dorostenecký judista Filip Hanzelka, z Nového Bydžova si přivezl zlatou medaili za vítězství v závodu Českého poháru.

Filip Hanzelka | Foto: Archiv TJ Závišice

oslPední květnový víkend se sjela česká dorostenecká špička do Nového Bydžova, aby bojovala o cenné body do Českého poháru v judu. Ve váhové kategorii do 73 kg hájil barvy závišického oddílu Filip Hanzelka. Po kvalitní tréninkové přípravě se pokoušel v této kategorii atakovat nejvyšší příčky. V pavouku se musel na vrchol postupně probíjet.