Štramberk – Již 10. ročník Malé ceny Třince v Judo žáků otevřel 8. ledna novou sezonu tohoto tradičního sportu. Zúčastnila se ho i trojice dětí ze štramberského oddílu, a rozšířila tak sportovní pole bezmála 80 závodníků, většinou ze Severní Moravy.

„Bylo potěšitelné, že vánoční pauza nepoznamenala výrazně ani váhu, ani výkon,“ prozradil trenér Judo Štramberk Josef Štábl.

Suverénní byl Daniel Šimek v kategorii do 26 kilogramů. Absolvoval čtyři zápasy a zvítězil vždy jasně před časovým limitem a právem stanul na stupínku nejvyšším. Neméně zdatně mu sekundoval oddílový kolega Vincent Skurka ve váze do 28,5kg. Také čtyřikrát zvítězil a až ve finále našel vyrovnaného soupeře v karvinském Vosáhlovi. „V závěru karvinský borec těsně bodoval, a do Štramberka tak putovala i stříbrná medaile,“ dodal trenér.

Nikola Šimková, loňská nejlepší závodnice štramberského oddílu, poskočila mezi mladší žačky. „Zde bojovala zdatně, ale po porážce od tradiční rivalky Kubíčkové z SKP Ostrava stanula na bronzové příčce,“ uzavřel Josef Štábl.