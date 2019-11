26. října se konal v Ostravě Krajský přebor benjamínků v Judu. Protože pro tuto kategorii je tato soutěž jako nejvyšší předpokládala se maximální účast.

„Někteří judisté navíc na nedávné soutěži ve Štramberku ukázali svoje přednosti a měli by i šanci na lepší umístění. Bohužel z různých důvodů se většina omluvila a na turnaj odjeli pouze dva judisté ze Štramberka, ale ti předvedli koncert,“ zhodnotil vystoupení svých svěřenců trenér Josef Štábl.

Štramberk reprezentovali bratři Markové a zvláště Daniel, který zde obhajoval titul z loňska, se představil v dobré formě. Startoval ve váze do 27 kg a ve čtyřech zápasech se nezdržel se soupeřem ani jednou déle než dvacet sekund a titul Přeborníka jasně obhájil. S půl kilovým handicapem nastoupil David (27,5 kg) do kategorie do 30 kg. „Začal ve velkém stylu, když v prvním kole porazil Svobodu z Beskyd stylem, který by mohli závidět i starší závodníci,“ poznamenal Štábl. Podobně to šlo až do finále proti Kovalíkové z Českého Těšína. Tam to ovšem byla ona, kdo ovládl tatami a štramberského borce „ odsunula“ na stříbrnou příčku. „Oba zaslouží za umístění a výkon uznání,“ pochválil mladé judisty Štábl.