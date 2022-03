Mezi mladšími žáky hájil barvy Kotouče jen Radek Leiter (do 42 kg). „Tradičně prokázal velkou bojovnost a odhodlání, ale stačilo to jen na třetí místo,“ konstatoval Josef Štábl s tím, že bronz z jeho svěřenců získali také starší žák Petr Jalůvka (do 48 kg) a dorostenec Adam Michálek (do 55 kg).

O dvě vítězství se z oddílu zasloužila děvčata. „Valerii Markovou vynesl v kategorii starších žaček do 50 kilo bojovný styl na nejvyšší stupínek. Se stejným skóre obsadila první místo také starší žákyně Leona Balhárková (34 kg). Nejdříve byla zařazena mezi chlapce do 40 kg, ale po upozornění na váhový rozdíl byla přeřazena mezi mladší žačky do 40 kg a po dvou výhrách zvítězila,“ ocenil trenér předvedené výkony.