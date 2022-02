Tonda zrušil jarní prázdniny, popral se na tatami a vybojoval stříbrnou medaili

/FOTO/ Místo jarních prázdnin se jako jediný zástupce TJ Kotouč Štramberk šel prát na tatami do Karviné. A vyplatilo se to! Antonín Žárský na Valentýnském turnaji, kterého se zúčastnila osmdesátka nejmladších judistů z Moravskoslezského kraje i tří klubů z Polska, vybojoval stříbrnou medaili v hmotností kategorii do 36 kg.

Mladý judista Antonín Žárský z TJ Kotouč Štramberk. | Foto: oddíl juda TJ Kotouč Štramberk

„První zápas se Tondovi příliš nevydařil, prohrál s mohelnickým Hamplem. Ale další už byly pouze vítězné. Nejprve porazil na držení Sluszarczyka z polského Jaworzna. Pak pěkně hodil Bitnera z Opavy a ani Šoman z Hranic nedokázal Tondovi dlouho vzdorovat,“ ocenil trenér Josef Štábl výkon talentovaného judisty na turnaji.