Nový Jičín - Novojičínský basketbalový klub může už pro další zápasy počítat se službami uzdraveného kapitána Davida Hájka.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Zdeněk Koza

Ten si zlomil malíkovou hranu na pravé ruce při utkání 9. kola Mattoni NBL proti USK Praha. Do sestavy se na rozehrání zapojil v utkání Středoevropské ligy proti rakouskému XION Dukes Klosterneuburg (87:80). Více však vypomohl svému týmu v nesmírně napínavém utkání proti BK Prostějov (77:76). „Podle lékaře, respektive podle rentgenu, je ruka zcela v pořádku, což je pro mne podstatné. Stoprocentně rozhýbané to ještě není, ale na to se nemohu vymlouvat. Samozřejmě jsem ještě ve fázi rehabilitace, ale nejlepší procvičení je pro mne formou střelby na koš,“ upozornil Hájek. Třicetiletý křídelní hráč Geofinu si tak protrpěl dlouhou dobu mimo palubovku a hru sledoval jen z lavičky na střídačce, což je podle jeho slov pro hráče k nevydržení. „Samozřejmě, jak kdy. Pokud se týmu daří a vyhrává se, tak je to v pohodě. Člověk si to užívá se spoluhráči na hřišti. Když se ale nedaří, tak by chtěl nějakým způsobem pomoci, ale nemůže. A o to je to těžší. Nic jiného než povzbuzovat mi nezbývalo,“ zavzpomínal kapitán a pokračoval: „Když už jsem s týmem, tak chci vždy nějakým způsobem pomoci a být platný. V danou chvíli to bylo tím, že jsem křičel a kluky povzbuzoval. Třeba to pomohlo.“

Nejkrásnější vzpomínky má Hájek, přezdívaný Bobo, z posledního domácího střetnutí proti Prostějovu, které po základní hrací době skončilo smírně 72:72 a až v prodloužení vyhrál jeho tým o jediný bod. „Na Prostějov jsem se moc těšil, už jen kvůli té atmosféře. Co je tento tým v lize, tak všechny vzájemné duely jsou podobné. Myslím také, že i diváci se těšili, a jsem samozřejmě rád, že jsme vyhráli,“ prozradil Bobo a vyjádřil se také k vyrovnanému průběhu utkání: „Je sice pravda, že v basketbalu remízy zase tak časté nejsou, ale to se může stát s kýmkoliv. Nehledě na to, že hráč, který je na hřišti, moc nevnímá, že to je tak dramatické, jak to vidí třeba diváci.“ Celkově je kapitán se sezonou ale spokojen. „Rozjezd je určitě dobrý. Prvních patnáct zápasů jsme zvládli tak, jak jsme je zvládli, a nyní už se nemůžeme schovávat za to, že je někdo jiný favorit. Myslím si, že je v našich silách, abychom se pokusili udržet minimálně třetí místo po základní části,“ uzavřel Hájek.