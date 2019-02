V Praze se Koloběžka Cup konal už třikrát a stal se největším závodem v kolobě᠆hu v hlavním městě. Letos se akce s charitativním podtextem vydá i do Beskyd.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Škvára

Uskuteční se 22. června na Pustevnách. „V těchto místech lidé koloběžku využívají hlavně ke sjezdu k hotelu Ráztoka nebo do Rožnova, ale co takhle zkusit to opačným směrem? Přijďte si na Pustevny zajet časovku, ukázat, co ve vás je a hlavně pomoci dobré věci,“ zve hlavní organizátor Jan Mazoch (na snímku), bývalý reprezentant ve skocích na lyžích.