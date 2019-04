Žádné překvapení. Opět stylem start – cíl proletěl nástrahami 38. ročníku Valašské rally největší favorit a šestinásobný český šampion Jan Kopecký, který tak pátou výhrou na zdejších tratích natáhl svou snovou sérii výher v řadě na 24.

„Neměli jsme vůbec žádné problémy, auto a servis fungovaly, jak mají,“ smál se v cíli na náměstí ve Valašském Meziříčí spokojený 37 letý pilot továrního týmu Škody Motorsport, jenž opanoval všech 14 měřených úseků.

„Nic jiného než výhra se ani od nás nečeká, o to větší radost máme, že jsme svou pozici potvrdili,“ oddechl si naoko Kopecký.

„Vyšlo nám skvělé počasí, cesty byly zametené, proto to klouzalo podstatně méně než loni. Užili jsme si to!“

V cíli mu na záda jeho Škody Fabia R5 koukali s více než minutovou ztrátou druhý Václav Pech a bronzový Filip Mareš.

„Čekal jsem, že se do souboje s námi zapojí nějaká další posádka. Podle výsledků to sice vypadá jednoduše, ale ještě v sobotu to bylo těsné a rozdíl nebyl velký," upozornil Kopecký, jenž si během první etapy vytvořil téměř půlminutový náskok.

Fanoušci tak na čele hltali především souboj o druhé místo, kde se do posledních kilometrů přetahovaly hned tři posádky. Nejspokojenější nakonec byl podle očekávání Pech, jenž se dlouho přetahoval především se slovenským úřadujícím šampionem Kočím, ale technická závada v předposlední erzetě vše rozhodla.

„Upřímně jsem nečekal, že pojede tak rychle. Kdyby se jelo v regulérních podmínkách, tak by asi byl druhý on," sportovně uznal Pech.

Třetí místo tak spadlo do klína Filipu Marešovi.

„V první etapě jsem se rozkoukával, ale postupně jsme přidávali. Určitě máme ještě na čem pracovat, abychom se zapojili do soubojů s nejlepšími," uvědomuje si Mareš.

Nejrychlejší regionální posádkou byl až devátý Jaroslav Orsák ve Fordu Fiesta R5, jenž na vítěze ztratil více než tři minuty.

„Ale já jsem s návratem na tratě maximálně spokojen, nemohlo to dopadnout lépe,“ smál se 34letý pilot z Valašska.

„Auto i spolupráce se spolujezdkyní dopadla na výbornou, závod jsme si užili,“ dušoval se, ale kde se opět postaví na start závodu zatím netuší. „Další naše podniky jsou v řešení. Prioritu má příprava aut mého týmu,“ zdůraznil Orsák.

Další, druhý závod českého šampionátu v rally je na programu koncem dubna na Klatovsku v rámci Rallye Šumava.

Výsledky 38. ročníku Kowax Valašská rallye ValMez

1. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5) 1:31:29,6,

2. Pech, Uhel (Ford Fiesta R5) -1:05,1,

3. Mareš, Hloušek (Škoda Fabia R5) -1:42,6,

4. Koči, Mozner (SR/Škoda Fabia R5) -2:14,5,

5. J. Dohnal, Ernst (Ford Focus WRC) -2:20,6,

6. Kopáček, Rendlová (Škoda Fabia R5) -2:40,3,

7. J. Černý, Černohorský (Škoda Fabia R5) -2:47,7,

8. Grzyb, Wróbel (Pol./Škoda Fabia R5) -2:59,1.