Aktuální lídr házenkářské extraligy z Kopřivnice se představí v sobotu od osmnácti hodin na domácí palubovce, kde bude od osmnácti hodin hostit cele Maloměřic, který v letošním ročníku ještě ani jednou nevyhrál. Domácí jdou před prázdnými tribunami do zápasu v roli velkého favorita.

Kopřivnice porazila Duklu. Foto: Ivan Pilát | Foto: Deník / VLP Externista

„Hrajeme s Maloměřicemi, které jsou poslední, což možná může svádět k tomu, že by to měly být lehké body, ale to si úplně nemyslím. Je potřeba se na tento zápas připravit jako na každý jiný. My jsme se dostali během tří let z pozice outsidera do role favorita a s tím je taky potřeba naučit se hrát a zacházet, protože není jednoduché psychicky zvládnout tyto v uvozovkách snazší zápasy,“ řekl před utkáním kopřivnický kouč Lubomír Veřmiřovský. „Víme ze všech sportů, že může přijít podcenění soupeře, což se rozhodně nevyplácí. My se na tento zápas připravíme jako na jakýkoliv jiný a budeme se snažit odvést co nejbojovnější výkon, i když to bude před smutně prázdnýma tribunami,“ doplnil.