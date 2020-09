Dobrou zprávou pro všechny fanoušky je, že loňský tým KH ISMM Kopřivnice zůstal pohromadě. Výběr trenéra Lubomíra Veřmiřovského opustil pouze Dominik Tkadleček, který se vrátil do Bánské Bystrice. Naopak posil dorazilo hned několik, nechybí trojice jmen ze zahraničí. Zajímavými postavami jsou brankář Ignassi Admella Izard, který má zkušenosti z Barcelony, nebo chilský reprezentant Diego Antonio Pérez Sherman. „S doplněním kádru jsme spokojeni. Konečně jsme doplnili brankáře tak, abychom měli tři vyrovnané gólmany. Z Frýdku-Místku se k nám vrátil Filip Hardt, který s námi hrál dvě sezony, počítáme s nám v obraně při variantě jedna ku pěti,“ hlásí trenér a předseda klubu Lubomír Veřmiřovský.

„Ignasi Admella Izard u nás navíc bude trenérem mládežnických brankářů. Jeho zkušenosti by nám měly pomoct k celkovému rozvoji klubu,“ dodává trenér Kopřivnice. Další posilou je i mladý pivot Matúš Oselský, který se z Bánské Bystrice vydává studovat do Ostravy. Ten by měl být v sestavě použitelný především při variantě 6:0 v obraně.

Co se týče cílů pro nadcházející extraligový ročník, ty mají na severu Moravy hodně vysoké. „V nové sezoně chceme udržet vzestupnou výkonnostní tendenci, i když si plně uvědomujeme narůstající sílu ostatních soupeřů. Prakticky všechny týmy budou silnější než vloni. Nicméně chceme i tak zabojovat o semifinálové play-off Strabag Rail extraligy, a v Českém poháru dojít co nejdále,“ uvedl optimisticky Veřmiřovský. „Zároveň bychom chtěli hrát evropské poháry, pokud si v nich tedy samozřejmě vybojujeme účast,“ připojil.

Novinkou pro tuto sezonu je zrušení prodeje permanentek, aby se klub vyhnul možným komplikacím v případě zpřísnění opatření či dokonce rušení zápasů z důvodu koronavirové pandemie. „Namísto permanentek si mohou fanoušci pořídit místenku na celou sezonu. Ta jim garantuje, že budou mít vždy svoje místo na utkání v základní části a také v play-off volné, současně také budou mít přednostní vstup do haly,“ uzavřel Veřmiřovský.

Změny v kádru na sezónu 2020/2021

Odchody: Dominik Tkadleček (levé křídlo, Házená Velká Bystřice)

Příchody: Filip Hardt (levá spojka, Házená SKP Frýdek-Místek), Matúš Oselský (pivot, MŠK Považská Bystrica), Ignasi Izard Admella (brankář, C.D. Balonmano Zamora), Diego Antonio Pérez Sherman (pravá spojka, BM Italiano), Jakub Ježek (křídlo), Samuel Kriegel (spojka) – oba mládež KH ISMM Kopřivnice