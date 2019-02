Karviná /FOTO/ – Po čtrnácti domácích zápasech, a poprvé od 18. března loňského roku, prohráli házenkáři Karviné domácí ligové utkání.

V krajském derby si na ně vyšlápla Kopřivnice. Baníkovci se po vyhraném poločase uspokojili a oba body soupeři doslova darovali. Ztratili tak průběžné vedení v tabulce.

„Prošustrovali jsme zápas,“ kroutil hlavou trenér Karviné Marek Michalisko, jehož tým hrál v první půli velmi dobře. Rychle a důrazně přistupoval k protihráčům, nutil je k chybám a přesně zakončoval. Vypracoval si slibný pětibrankový náskok, který držel ještě ve 40. minutě.

Kopřivnice se ale nevzdávala. „Zápas většinou začíná až v padesáté minutě. Samozřejmě pokud to už není třeba o deset,“ pousmál se kopřivnický trenér Lubomír Veřmiřovský. „To znamená, že je potřeba dojít v dobré kondici do padesáté minuty a tam už se může stát cokoliv,“ doplnil.

To byl přesně případ jeho týmu, který to, zdá se, na Karvinou umí. V sezoně už Karvinou obral o tři body. „Je fakt, že jsme s Baníkem sehráli dva solidní zápasy, ale nějakou speciální taktiku jsme nevymýšleli. Upřímně – ani jsem nečekal, že tady můžeme něco uhrát,“ byl Veřmiřovský příjemně překvapen.

Možná však dokázal své svěřence na derby patřičně namotivovat, ostatně, karvinské prostředí dobře zná. Hrával tam. „Taktiku máme furt stejnou, jen to mírně obměňujeme podle toho, jaké má soupeř spojky, pivoty. Před utkáním jsme věděli, že v Karviné to bude obzvlášť náročné, protože jak se chcete připravit na soupeře, který má všechny posty obsazené skvělými hráči? Mají tam střelecké spojky, rychlá křídla, důrazné pivoty, perfektní brankáře, kličku, rozhodovací schopnosti Michala Brůny. Opravdu jsme nic zvláštního nevymýšleli, jen to, jak bránit hru sedm proti šesti,“ prozradil Veřmiřovský.

Pro Kopřivnici bylo důležité, že nerozchytala Nemanju Marjanoviče v bráně. „V první půli tam dost zákroků měl, ale ve druhé už ne, tam to měl těžké, protože jsme se do koncovky dostávali po našich připravených akcích nebo brejcích a v souboji jeden na jednoho už většinu kraluje střelec,“ popisoval Veřmiřovský.

Užitečná facka?

„Odehráli jsme katastrofálních druhých třicet minut, které nás stály výsledek. Nezbývá, než se z toho poučit, protože tolik technických chyb, po kterých jsme naházeli soupeři do rukou spoustu balonů, už snad nenaděláme,“ nechápal karvinský trenér Michalisko herní proměnu svého mužstva po příchodu z šaten.

Že by podcenění? „Nechceme, aby se to stávalo, ale občas se to ve sportu stane. Netuším, co za tím bylo, protože i v kabině o poločase jsme se ujišťovali, že makáme dál, jako by to bylo 0:0. Ale nastoupli jsme jinak. Nechci přímo říct, že jako mistři světa, ale chvílemi to tak vypadalo,“ přemýšlel Michalisko nad tím, kde se zápas zlomil. „Nedáte šanci, přijde chyba a je z toho gól ve vaší síti. Pak se dostaví nervozita,“ uvažoval. „Byl tam velký nedůraz v obraně,“ vybavil si.

Jaký to rozdíl oproti první půli. „Obrana Karviné hrála jinak. Na začátku dohrávali domácí všechny souboje, byli agresivní, někdy až moc. Pak už tolik ne. Nevím, do jaké míry jim uškodila červená karta pro Soláka, jestli tolik ztratili na síle, nebo se jen báli o výsledek. Pro nás jsou to každopádně zlaté body, se kterými jsme v boji o play off ani nepočítali,“ mnul si ruce kopřivnický Lubomír Veřmiřovský.

A domácí? Ti možná obdrželi facku v pravý čas. „Sezona se bude hodnotit až v květnu. Prohráli jsme, je třeba to akceptovat. Musíme to odčinit zase jinde. Možná je to užitečná facka před rozhodující fází sezony. Už jsme to zažili několikrát a víme, že občas ta facka přijde,“ nedělal z porážky zase takovou vědu karvinský kouč.

Pro něj bude důležité nastavit tým zase na další zápasy. „Udržet tým dlouhodobě na nějaké stabilní vítězné vlně je těžké, teď tam přišel výkyv a my máme týden na to, abychom to hodili za hlavu. Je potřeba na porážku zapomenout, odstranit výkyv. Je to o nastavení hráčů. My jsme opravdu dlouho neprohráli. Ne, že bychom to podcenili, ale někdy hlava prostě vypne a je dobré jí připomenout, že se může i prohrát. Věřím, že nám to pomůže do zbytku sezony. Že je to takový budíček, protože házenou jsme hrát nezapomněli,“ uvažoval Marek Michalisko.

Baník Karviná – KH Kopřivnice 31:33 (18:13)

Sled: 1:3, 4:4, 7:4, 8:7, 11:10, 15:11, 17:13, 19:17, 22:19, 24:21, 26:24, 27:27, 29:28, 30:32. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmičky: 3/3:3/3. Vyloučení: 7:7. ČK: 56. Solák (K). Diváci: 746.

Karviná: Marjanovič, Mokroš – Brůna 1, Monczka 5, Chudoba 7/3, Jan Užek 1, Solák 2, Zbránek 7, Nedoma 5, Piatek 1, Nantl 2, Plaček, Jiří Užek, Růža, Zamarski, Mucha. Trenér: Michalisko.

Kopřivnice: Žingor, Chalupa – Střelec 3/3, Petřík 3, Fulnek 8, Bukovský 4, Jonák 1, Holbein 2, Zima 2, Hardt, Očkovič 6, Hanus 2, Gřes, Čadra 2, Unger. Trenér: Veřmiřovský.