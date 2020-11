Začátek zápasu přitom domácím vyšel výborně, ve dvacáté minutě vedli už 15:10. Soupeř ale zabral, předvedl šestibrankovou šňůru a do kabin dokonce Lovosice odcházely s vedením 15:16. „V prvním poločase jsme hráli velice dobře, mohli jsme vést o více branek, některé vlivy nám ale nepřály. Byli jsme podle mě lepším týmem,“ hodnotil utkání šéf kopřivnické střídačky Lubomír Veřmiřovský.

Po změně stran Lovci převzali otěže utkání, v jednu chvíli vedli dokonce o devět branek. Domácí se ještě v závěru dotáhli na rozdíl pěti branek, Lovosice ale drama nepřipustily a zvítězily 29:36. „Druhý poločas nám vůbec nevyšel, Lovosice byly lepší. My jsme nebránili dobře, nemohli se do toho dostat ani brankáři a neproměnili jsme spoustu šancí. Je to škoda, ale v téhle situaci se budou rodit divoké výsledky. Doma ztrácíte bez diváků výhodu domácího prostředí, zápasy se podobají přípravákům,“ povzdechl si Veřmiřovský. Šanci na nápravu mají Kopřivničtí v sobotu, kdy doma od osmnácti hodin hostí Frýdek-Místek.

Kopřivnice – Lovosice 29:36 (15:16)



Nejvíce branek: Gřes 8, Donoso 7, Hanus a Střelec 5 – Jonnson 10, Kupa 6, Stach a Malý 5. Rozhodčí: Valášek, Hanák. ŽK: Hardt – Kupa, Stach, Zourek. ČK: 2. Holbein – 57. Kovář.



Kopřivnice: Admella Izard, Žingor, Chalupa – Střelec, Ježek, Pérez, Jan Gřes, Petřík, Holbein, Polcar, Hardt, Cepeda, Brito Benítez, Donoso, Hanus, Bukovský. Trenér: Veřmiřovský.