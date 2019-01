Kopřivnice - S touhou opět naplno bodovat vstupovali házenkáři Kopřivnice už do 12. kola Tipgames extraligy.

KH Kopřivnice - HC Gumárny Zubří 26:32 (13:18)

Na jejich palubovku zavítal loňský šampión ze Zubří, který byl před tímto kolem o jedno místo před domácími házenkáři. V 9. minutě se Kopřivnice dostala do vedení 4:3, ale bohužel to bylo naposledy v zápase. Utkání bylo vyrovnané prvních 20 minut, kdy na ukazateli skóre svítil vyrovnaný stav 8:8. Zuberští pak domácí trestali rychlými útoky a domácím dokázali do poločasu utéct na rozdíl pěti branek.

Svěřenci Iva Vávry ve druhé půli nic nezabalili a díky velkému nasazení dokázali deset minut před koncem snížit na rozdíl tří branek. Zkušenější hosté ale nakonec závěr zápasu zvládli a z Kopřivnice si odvezli oba dva body. Významnou měrou se na vítězství podílel reprezentant Miroslav Jurka, autor třinácti branek, v domácím dresu byl nejaktivnější Daniel Hojník, který se trefil šestkrát.

Více se o utkání, včetně hodnocení obou trenérů, dočtete v týdeníku Reigon.

Nejlepší střelci Kopřivnice: Hojník 6/4, Gřes 5/2, Střelec 4.

Nejlepší střelci Zubří: Jurka 13/3, Dědek 4, Hub 3, Horut 3, Aspiridis 3.

Sedmimetrové hody: 6/6 4/4. Vyloučení: 6 8. Rozhodčí: Novotný, Samek. Diváci: 580. (dtb)