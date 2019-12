Ani napotřetí to nevyšlo. Kopřivničtí házenkáři na Karvinou nestačili v krajském derby nejprve v prvním extraligovém souboji v sezoně v září, kdy na palubovce soupeře prohráli 29:32. Následně v domácím poháru znovu uspěla doma Karviná, tentokrát těsně 26:25.

A i do třetice byl úspěšnější tým vyznávající zelenou a černou barvu, Kopřivnice doma prohrála 30:34.

Od úvodu bylo utkání velmi vyrovnané. Kopřivničtí, bažící po odvetě, drželi s favoritem krok. Až v šestnácté minutě se povedlo Karviné utéct na rozdíl čtyři gólů 11:7. Podobný náskok si Karviná držela až do konce prvního poločasu. V jeho poslední minutě Kopřivnice se svým útokem neuspěla, a tak dostal ještě šanci Baník a Michal Brůna byl úspěšný a uzavřel poločasové skóre na 20:15 pro Karvinou.

„My jsme dnes opět dostali v prvním poločase dvacet branek, což je na Karvinou moc,“ věděl trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský. „Karviná má totiž kvalitní pivoty a v momentě, kdy otevřete obranu, tak to dohrávají právě do pivotů a nedá se to udržet. Když to zatáhnete, tak střílejí z dálky. Myslím si, že jsme měli být daleko více agresivnější a neměli jsme se nechat tolik odtahovat.“

Ve druhém poločase ovšem domácí nic nevzdali a povzbuzování skvělým publikem se pokusili o obrat. Karvinští však potvrdili, jak zkušeným a vyspělým mužstvem jsou, a drželi si Kopřivnické stále na distanc, takže na žádné velké drama nakonec ani dojít nemohlo.

Až v závěrečných minutách přeci jen domácí střelci několikrát dokázali dopravit míč do sítě a výsledkem bylo snížení na konečnou „jen“ čtyřbrankovou ztrátu 30:34.

„Ve druhém poločase, když

Karviná hrála sedm na šest, tak jsme to celkem dobře ubránili, získali dost balónů a náskok trošku stáhli. Bohužel jsme se ale nedostali na tři branky a bylo už pozdě. Teď se musíme pořádně připravit na Jičín a zvítězit v posledním domácím utkání tohoto roku,“ řekl po zápase Veřmiřovský.

Kopřivnice se po čtrnácti odehraných zápasech nachází stále na šestém místě tabulky s patnácti body a se ztrátou čtyř bodů na Nové Veselí.

KOPŘIVNICE – KARVINÁ 30:34 (15:20)

Kopřivnice: Žingor 3, Chalupa – Donoso 5, Střelec 5, Hanus 5, Petřík 3/3, Fulnek 3, Gřes 2, Brito Benítez 2, Bukovský 2, Karban, Holbein, Tkadlček, Polcar, Škarpich. Trenér: Veřmiřovský.

Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmimetrové hody: 3/3:3/3. Vyloučení: 3:7. ŽK: 3:2. ČK: Nantl. Diváci: 593.

Ostatní výsledky 14. kola:

Maloměřice – Plzeň 21:32, Dukla Praha – Hranice 33:24, Brno – Lovosice 23:20, Jičín – Nové Veselí 26:25, Zubří – Frýdek-Místek se hraje dnes v 17 hodin.