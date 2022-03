V prvním utkání držela Kopřivnice vyrovnaný stav zhruba do patnácté minuty, poté Karviná začala přebírat otěže zápasu. „Nehráli jsme vůbec dobře, zápas se nám nepovedl v žádném směru. Nešlo nám to směrem dopředu ani dozadu. Těžko se mi to hodnotí, byl to z naší strany takový bojácný výkon, který v play-off nestačí,“ mrzel první čtvrtfinálový špíl stratéga Kopřivnice Aleše Chrastinu.