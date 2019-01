Kopřivnice-Lubina /FOTOGALERIE/ – Nedělní poledne patřilo na Novojičínsku jednoznačně Mezinárodnímu mistrovství České republiky družstev na ledové ploché dráze, které hostil Autoklub ploché dráhy Kopřivnice na Větřkovické přehradě v Kopřivnci-Lubině. Šampionát naplnili zvědaví fanoušci, kteří si mohli po 15 letech vychutnat tuto sportovní akci.Po slavnostním vyhlášení vítězů jsme požádali předsedu Autoklubu ploché dráhy Vladimíra Kováře, aby v rozhovoru zhodnotil právě skončený podnik.

Co říkáte na to, že se mistrovství vrátilo do Kopřivnice?



Všechno klaplo a to je důležité. Na ledech je sousta neznámých. Musí být dostatečný led, nesmí moc sněžit, když je velký mráz, je to špatně, stejně tak když je obleva. Naštěstí nám vše vyšlo, a přestože počasí někomu připadalo nehostinné, tak pro nás bylo dobré. Nebyla až taková zima a všechny závody se odjely bez problémů. Myslím, že se to divákům líbilo.



Proč jste to pořádali zrovna po 15 letech?



To nemá žádnou souvislost. Funguje to tak, že kdo je ochotný, tak to může pořádat. My jsme to poprvé chtěli pořádat v roce 1993, což nám hned vyšlo. Další roky to ale nevyšlo, až v roce 1997. Dalších pět let buď vůbec nemrzlo nebo přišla obleva. Poté byly takové ty krizové roky, kdy jsme se do toho příliš nehrnuli. Až loni, když se to v České republice trochu oživilo, jsme si řekli, že do toho půjdeme znovu. A to loni nezamrzlo vůbec. Je to taková loterie. Třeba to příští rok může být i dvakrát, nebo dalších deset let vůbec.



Fanoušků nakonec bylo nespočet…



Fanoušků bylo opravdu hodně. Co je důležité, že i reakce mám zatím samé příznivé, tak doufám, že nepříznivé nebudou. Každý musí pochopit, že se závod dělá v bojových podmínkách na přehradě, a že je to docela ruleta. Trochu jsme měli problém s parkováním, ale to šlo mimo nás, to jsme moc ovlivnit nemohli. Já jsem určitě spokojen.



Co stroje, na kterých se závodilo?



Jde o jednoválec o obsahu 500 kubických centimetrů, jedoucí na metylalkohol. Mazání je pak na bázi ricinového oleje. Mašina má dvě rychlosti, na jedničku se startuje, poté hned jezdci kopnou dvojku, a tak jedou až do konce. Rychlost motorky záleží více na zpřevodování. Na velkých drahách se na rovinkách jezdí běžně i sto šedesát kilometrů za hodinu. Je tam minimální prokluz, na kolech jsou 28 mm dlouhé hřebíky, a motorky tak mají obrovské zrychlení. Motorka umí zatáčet pouze doleva a nemá brzdy.



Jezdci měli i zde na zápěstí lanko od zapalování.



Jde o chcípák. V momentě, kdy jej jezdec vytrhne, přeruší se elektrický obvod a motorka přestane jet. To se začalo používat u závodů do vrchu, kde když jezdec zahodil motorku, nesměla jet dále. Poté to přešlo i na ledy. Obecně se říká, že jezdec si způsobí nejvíce škod vlastní motorkou. Je s ní totiž v kontaktu, a než se z ní rychle dostane, tak škube.



Co závodníci. Ti jezdí normálně plošinu, nebo jsou to specialisté na led?



Dnes už moc ne. Jde spíš o kluky, kteří přes léto jezdí motokros, jako hobby, nebo enduro, někteří dokonce jezdí silnici. Klasický plošinář byl letos jen jeden, a ten ještě dorazil pozdě, protože měl poruchu na autě.



Jak se dá tedy charakterizovat ledová dráha oproti té klasické.



Na klasické dráze se jezdí smykem, kdežto na ledě je to mnohem více podobné silnici tím, že motorku jde položit, jak se říká, až na ucho. Předjíždění, vlivem obrovské akcelerace, ale i velkého brzdění motorem, je častější. Na ledě je to určitě dramatičtější. Na druhou stranu, musí se to trochu umět.



Nakonec diváci viděli pouze jeden pád, naštěstí bez následků. Existuje nějaké pravidlo, jak se zachovat v případě, že s motorkou upadnu?



Nejdůležitější je co nejrychleji se dostat od motorky. Stalé platí to, co jsem již říkal, tedy že největší zranění si způsobí jezdec svým strojem. Motorka na ledy je kryta tak, aby co nejvíce zakryla hřeby na pneumatikách, ale kryje stroj pouze z vrchu. Pokud závodník upadne a přejede jej vlastní motorka, je to mnohdy i na sedmdesát stehů. Může vás přejet i jiný závodník, ale to není tak časté. Kluci zkoušeli i různé ochranné pomůcky, jako třeba drátěné košile, které se sice osvědčily, ale pro jejich velkou váhu se nepoužívají.