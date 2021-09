V týmu už nejsou brankář Ignaci Admella, spojky Hector Magdiel a Victor Donoso. Největší ztrátu mužstvo zaznamenalo odchodem člena širšího reprezentačního výběru Patrika Fulneka, a to právě do Karviné. Naopak nováčky v týmu jsou egyptský reprezentant a brankář Mohamed Ibrahim, chorvatská střední spojka Domagoj Grizelj, pravé spojka Lazar Adamovic ze Španělska a z Hranic zkušený Zdeněk Čadra.

„Po odchodu brankáře Admelly zpět do Španělska a nejasnostech ve zdravotním stavu Petra Chalupy jsme byli nuceni posílit post brankáře Mohamedem Ibrahimem. Dlouhodobý nedostatek na pravé spojce jsme vyřešili Lazarem Adamovičem a Zdeňkem Čadrou, který může také alternovat i na pravém křídle a počítám s ním také do obrany na pozici 1:5. Místo Patrika Fulneka by mohl zaplnit Domagoj Grizelj,“ okomentoval personální změny předseda klubu a trenér v jedné osobě Lubomír Veřmiřovský.

Kopřivnice během letní přípravy odehrála několik kvalitních přípravných duelů. Představila se na dobře obsazeném mezinárodním turnaji v Polsku. Druhým zajímavým podnikem byl domácí Pohár skupiny ISMM. Ten Kopřivničtí vyhráli. „Je škoda, že jsme nemohli odehrát celou přípravu společně,“ štvalo kouče.

K sobotní premiéře s Karvinou řekl: „Posílila, měla super přípravu. Je vidět, že jsou profesionálové, odehráli spoustu kvalitních přípravných utkání v Polsku. Pokud nebudeme schopni se transformovat na plně profesionální tým, tak bude těžké pravidelně nad takovými týmy jako je Karviná vyhrávat. Nicméně můžeme překvapit a můžeme je porazit. Ale musí k tomu být na naší straně bojovnost a maximálním nasazení.“

A s jakými cíli jde klub do sezony? „Chceme hrát dynamickou a líbivou házenu pro zaplněné tribuny, zabudovávat vlastní odchovance a minimálně obhájit loňskou šestou příčku,“ řekl klubový šéf a trenér v jedné osobě. Generálním partnerem klubu se i na další dva roky stala skupina ISMM Group.