Házenkářská extraliga o víkendu pokračuje dalším kolem. Kopřivnice v něm doma v sobotu od osmnácti hodin narazí na Frýdek-Místek.

Kopřivnický trenér Lubomír Veřmiřovský. | Foto: Ivo Dudek

Tomu mají Kopřivničtí co vracet, už v prvním kole totiž na palubovce Frýdku padli 29:28. „Frýdek je kvalitní soupeř, všichni tam prohráli. My jsme tam tehdy nedali dvě šance a o gól nakonec prohráli,“ vzpomíná na první duel trenér KH ISMM Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský. „I tentokrát to bude zápas dvou dobrých týmů, které mají za sebou dvě porážky a budou potřebovat bodovat. Myslím si, že budou rozhodovat brankáři a obrany, pokud to v tomto směru zvládneme, máme šanci vyhrát. U Frýdku se to točí kolem Sklenáka a kvalitních spojek, které koupili v létě,“ vypozoroval kopřivnický stratég.