Kopřivnice už měla před utkáním své jisté. Díky fantastickému jaru věděla, že v tabulce skončí jistojistě třetí, a mohla si tak dovolit luxus v podobě odpočinku pro několik hráčů, místo nichž dostali šanci se ukázat talentovaní mladíci.

Naopak Dukla hrála o hodně, potřebovala si pojistit páté místo v tabulce před Jičínem.

Už od začátku utkání bylo jasné, že Kopřivnice to bude mít na palubovce Dukly nesmírně náročné. Domácí začali skvěle a bleskově si vytvořili náskok 6:1.

Hosté reagovali tím, že si vzali oddechový čas, ten měl ovšem za následek jen krátkodobé zlepšení, dlouhodobý účinek neměl. Náskok Dukly se na chvíli přestal zvětšovat v podstatě jen díky výborně chytajícímu Chalupovi v kopřivnické brance.

Ve dvanácté minutě Kopřivničtí drželi přijatelnou ztrátu 5:10, ale závěr poločasu jim znovu nevyšel. Dukla opět přidala na tempu a vytvořila si pohodlné poločasové vedení 24:10. Takže už po poločase bylo prakticky rozhodnuto.

Druhý poločas žádné drama nenabídl, nezkušený kopřivnický tým nedokázal výrazněji vzdorovat soupeři, který měl motivaci v podobě boje o páté místo.

Ve čtyřicáté minutě vedli házenkáři Dukly už o patnáct bodů 30:15 a nakonec se jejich náskok vyhoupl až na devatenáct bodů, na konci utkání na výsledkové tabuli svítil stav 41: 22 pro domácí.

Spokojený určitě nejsem, nicméně dnes jsme přijeli bez tří hráčů základní sestavy – Bukovského, Hanuse a Čadry, což pro nás bylo citelné oslabení,“ zdůraznil trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský.

„Měli jsme to privilegium, že jsme tady díky dobré sezoně nemuseli zvítězit, i když jsme do toho zápasu chtěli dát všechno. Nakonec to nevyšlo, hráli jsme s omlazenou sestavou. Kluci, kteří normálně nedostávají šanci, si zahráli a vyzkoušeli si, jaké je to hrát extraligu. Ten zápas nyní házíme za hlavu a jdeme se připravit na Jičín a doufám, že postoupíme do semifinále.“ Sobotní i nedělní domácí utkání s Jičínem začínají shodně v 18 hodin.

DUKLA PRAHA – KOPŘIVNICE 41:22 (24:10)

Kopřivnice: Chalupa, Žingor – Gřes 4, Fulnek 3, Jonák 3, Petřík 3, Střelec 2/1, Holbein, Očkovič 2, Zima 1, Unger 1, Hardt 1, Ripper.

Rozhodčí: Hájek, Macho. Vyloučení: 2:1. ŽK: 3:2. Sedmičky: 2/1:2/1. Diváci: 145.

Ostatní výsledky 22. kola: Hranice – Zubří 24:22, Lovosice – Karviná 31:31, Litovel – Frýdek-Místek 30:27, Jičín – Brno 30:30.