Západočeský celek rozhodně nebude jednoduchým oříškem. Talent patří k nejúspěšnějším českým klubům, v poslední dekádě získal hned čtyři mistrovské tituly. Na druhou stranu Kopřivnice ví, jaké je Plzeň porazit, letos se jí to už jednou povedlo, a to dokonce na soupeřově palubovce.

„Rozpočtově a kádrově jsou na tom samozřejmě úplně jinde. Mají komplexní tým, každý post mají zdvojený zkušenými hráči. I proto jsme Plzeň moc nechtěli, když se zraní dva klíčoví hráči Karviné nebo Dukle, tak podobně kvalitní náhradu nemají. Série pro nás bude nesmírně náročná,“ uvědomuje si Lubomír Veřmiřovský.

A kudy by se proti Plzni podle něj dalo uspět? „Bude to složité. Budu se trochu opakovat, ale mají zkušené hráče, kteří hrávali i v zahraničí nebo jsou v reprezentaci. Silově jsou na tom perfektně. Rozebereme si to, podíváme se na video. Budeme se každopádně snažit o nalezení cest, kudy by se v sérii dalo uspět,“ zakončil kopřivnický kormidelník. Čtvrtfinálová série hraná na tři vítězné zápasy by měla začít 3. a 4. dubna zápasy v Plzni.