Po změně stran jeho ovečky přeci jen přidaly, ale stačilo to jen na zmírnění skóre, Kopřivničtí prohráli 26:22. I korekce výsledku však byla v kontextu tabulkové matematiky důležitá. „Při rovnosti bodů je vzájemné utkání na naši straně. Nicméně je to otevřené až do posledního kola, Jičín má ještě ve hře čtyři body, my máme ve hře dva, takže ta rovnost tam může být. My jsme dnes každopádně neodehráli to, co jsme měli, a druhý poločas nám ukázal, že jsme tu vyhrát mohli,“ uzavřel Chrastina své hodnocení.

Jičín – Kopřivnice 26:22 (13:8)

Nejvíce branek: Dolejší 10/5, Kovařík 6, Bareš 3 – Gřes 5, Hanus 5, Petřík 3/3. Sedmimetrové hody: 5/5 – 4/0. Rozhodčí: Pražák, Šulc.

Kopřivnice: Mo. Ibrahím, Žingor – Střelec, J. Ježek, D. Zima, Jan Gřes, Čadra, Kancel, Petřík, Polcar, Grizelj, Brito Benítez, Hanus, Bukovský. Trenér: Aleš Chrastina.