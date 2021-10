V prvních pěti minutách zápasu byla k vidění zajímavá situace, diváci se totiž v této pasáži nedočkali ani jedné branky. Gólový účet zápasu otevřel až Stehlík. Další minuty ale patřily překvapivě Kopřivnici, kterou držel dobře chytající Chalupa. I díky němu se do kabin šlo za stavu 13:17. „Hráli jsme velice dobře,“ pochvaloval si prvních třicet minut kopřivnický kouč Lubomír Veřmiřovský. „Dobře zachytal Petr Chalupa, navíc jsme využili toho, že domácí do toho vstoupili trošku vlažně,“ podotkl ještě k první půli.

Po změně stran ale Plzenští svou hru zlepšili a hned na začátku udělali sérii pěti branek, díky čemuž šli do vedení. „Kluky jsme o poločase varovali, říkali jsme jim, že Plzeň mívá druhé poločasy lepší a bývá agresivnější. To se bohužel potvrdilo i proti nám a po třech minutách bylo vyrovnáno,“ pokrčil Veřmiřovský rameny. Plzeň byla rázem na koni. „My jsme naopak nedali nějaké vyložené šance, sedmičku a už to bylo hodně těžké.“ Talent nakonec zvítězil 34:28. „Pro nás je smůla, že máme celkem dost zraněných a nemocných, takže jsme jeli v hodně úzké sestavě. Kluci už toho pak měli plné kecky,“ zakončil šéf kopřivnické střídačky.

Talent tým Plzeňského kraje – KH ISMM Kopřivnice 34:28 (13:17)

Nejvíce branek: Režnický 7, Stehlík 6, T. Nejdl 5 – Hanus 8, Čadra 6/2, Brito Benítez 5. Rozhodčí: Špunar, Šlezingr. Sedmimetrové hody: 2/1 – 3/2. Vyloučení: 2:1.