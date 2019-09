Se vstupem do sezony mohou být svěřenci trenéra Lubomíra Veřmiřovského spokojeni. Po čtyřech utkáních mají na kontě stejný počet bodů za dvě vítězství a dvě porážky. Hned třikrát však Kopřivnice hrála venku. Naposledy premiérově na palubovce soupeře uspěla, když srazila o čtyři branky nebezpečný Jičín.

Kopřivnice předvedla kvalitní výkon, kterému nechyběla bojovnost a nasazení, což po zápase ve svém hodnocení vyzdvihl i trenér Veřmiřovský: „Rozebrali jsme si zápas, věděli jsme, co nás bude čekat. Věděli jsme, že pokud do toho dáme srdce a odmakáme to celých šedesát minut, budeme mít šanci vítězství urvat.“ Kopřivnický lodivod nezapomněl pochválit ani tradičně spolehlivě chytajícího brankáře Marka Žingora. „Obrana fungovala, Marek Žingor výborně chytal, a to byl dle mého názoru ten nejdůležitější důvod úspěchu.“

Kopřivnice do utkání vstoupila dobře a postupně si vytvořila čtyřbrankový náskok. O ten sice ještě během poločasu stihla přijít, ale v závěru opět zabrala a do kabin odcházela ve vedení 15:14.

Klíčem k úspěchu pak byl začátek poločasu druhého. Kopřivnice znovu Jičín přehrávala a ve 38. minutě vedla už o pět gólů. Náskok si už hosté až do konce duelu hlídali a nepřipustili žádné velké drama.

„Věděli jsme, že v Jičíně to nebude lehké utkání, že Jičín bude hrát tvrdou hru, a proto jsme se na to připravovali celý týden. Trénovali jsme obranu, veškeré věci se nám podařilo přenést do zápasu,“ pochvaloval si kopřivnický pivot Jaroslav Škarpich.

To trenér Jičína Petr Mašát pochopitelně spokojený nebyl. „Neudrželi jsme výkonnost, kterou bychom potřebovali, soupeř naopak ano, a proto spravedlivě zvítězil. Já jsem rád za těch 45 minut, kdy i mladí kluci dokázali hrát agresivně,“ uvedl.

JIČÍN – KOPŘIVNICE 25:29 (14:15).

Kopřivnice: Žingor, Chalupa – Fulnek 7, Gřes 6, Donoso 4, Hanus 3, Bukovský 3, Střelec 2/1, Tkadleček 2, Brito Benítez 2, Zima, Petřík, Polcar, Jonák, Škarpich, Očkovič. Trenér: Veřmiřovský.

Rozhodčí: Králíček, Letev. Sedmičky: 4/4:1/1 Vyloučení: 4:3. ČK: 27. Pich (J). ŽK: 2:2. Diváci: 520.

Ostatní zápasy 4. kola: Maloměřice– Lovosice 21:33, Dukla Praha – Plzeň 23:27, Brno – Frýdek-Místek 25:20, Nové Veselí – Hranice 24:17, Zubří – Karviná 24:21.