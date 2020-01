Zimní galeje jsou u konce, o víkendu už se zase rozjede kolotoč extraligových zápasů. Přípravu na druhou polovinu sezony zhodnotil trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský: „Prvních čtrnáct dní jsme dobili baterky, pak jsme šli na balón, odehráli jsme nějaká utkání. Někteří hráči nám chyběli, protože byli na repre nebo nemocní, takže jsme si vytáhli nějaké dorostence. Ale za mě s přípravou spokojenost.“

V přípravě Kopřivnice mimo jiné porazila v derby Frýdek-Místek a zakončila ji o víkendu turnajem na Slovensku, kde se utkala s Duklou Praha (26:28), slovenskou Šaľou (21:37) a maďarským Mezökövesdi (31:21). „Na turnaji nám chybělo pět hráčů ze základu, ale vyzkoušeli jsme si nějaké věci a kluci ukázali, že na to postupně budou mít,“ říká spokojeně Veřmiřovský, kterému by ze zdravotních důvodů měl proti Zubří chybět pouze Jan Hanus, který ještě bere antibiotika.

Tým naopak doplní dvě nové posily. Ze Zlína přichází posílit obranu levák Radek Doležel a tým vyztuží také střední spojka, sedmadvacetiletý reprezentant Portorika Héctor Magdiel Hiraldo Cepeda.

Jinak zůstává mužstvo pohromadě včetně Patrika Fulneka, který byl jen krůček od toho, aby se podíval s českou reprezentací na právě skončené EURO. „Byl na dvou soustředěních, EURO mu uteklo o kousek, měl v tom trochu smůlu. Ale pro jeho vývoj je to i tak super a měl by dostávat pozvánky dál,“ dodal Veřmiřovský jehož myšlenky se už teď upírají hlavně k nejbližšímu extraligovému zápasu v Zubří. „Doufám, že budeme už kompletní, abychom měli k dispozici více variant a mohli držet tempo po celých šedesát minut. Celkem se na to těším,“ zakončil Veřmiřovský.