STRABAG Rail Extraliga házené začíná po nucené pauze znovu nabírat tempo. Házenkáři Kopřivnice se už v sobotu představí ve svém druhém utkání. Po remíze na palubovce outsidera z Nového Veselí budou chtít svěřenci trenéra Lubomíra Veřmiřovského zabrat.

Zápas extraligové házené mezi TJ Sokol Nové Veselí a KH Kopřivnice. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Do cesty se Kopřivnickým postaví Lovosice, které první zápas po restartu nezvládly. Doma se Zubřím prohrály 32:39. „Do Lovosic přišli noví zahraniční hráči, prezentovali se dobrou hrou. To, že ztratili body, pro nás není žádná výhoda, naopak to u nás budou chtít napravit, my vlastně budeme chtít udělat to samé. Na zápas se dobře připravíme, podíváme se na videa a na palubovce necháme vše. Bez toho nemůžeme vyhrát,“ uvědomoval si hned po utkání v Novém Veselí jeden z klíčových hráčů Kopřivnice Marek Bukovský.