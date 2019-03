Je to hratelné, říká před startem play-off trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský. Jeho tým se stal letos černým koněm soutěže, v základní části překvapil třetím místem, jako jediný má s karvinským mistrem aktivní bilanci a ve čtvrtfinále vyzve šestý Jičín.

Kopřivničtí se díky povedené jarní části vyhoupli na třetí místo tabulky, které si zajistili už kolo před koncem. „Překonali jsme cíl, který jsme měli před sezónou. Takový úspěch v Kopřivnici už hodně dlouho nebyl,“ vyzdvihl Lubomír Veřmiřovský letošní úspěch. „Ale pořád si nemyslím, že je to něco, co budeme opakovat každou sezonu. Nemůžeme se srovnávat s týmy, které mají mnohem větší rozpočty,“ dodal jedním dechem.

A co říká na soupeře od lesa Řáholce? „Je to hratelné, ale bude to hrozně těžká série. Myslím, že budou rozhodovat maličkosti a to, které tým to zvládne lépe psychicky. Sám jsem zvědavý, jak to naši kluci zvládnou, očekáváme bouřlivou atmosféru,“ těší se Veřmiřovský na sérii, která začíná v sobotu a neděli dvěma zápasy na palubovce Kopřivnice.

Program série

Sobota 23. března (18.00): KH ISMM Kopřivnice – Ronal Jičín (1. zápas)

Neděle 24. března (18.00): KH ISMM Kopřivnice – Ronal Jičín (2. zápas)

Sobota 30. března (19.00): Ronal Jičín – KH ISMM Kopřivnice (3. zápas)

Neděle 31. března (18.00): Ronal Jičín – KH ISMM Kopřivnice (případný 4. zápas)

Sobota 6. dubna (18.00): KH ISMM Kopřivnice – Ronal Jičín (případný 5. zápas)