Forma v posledních týdnech stoupá utěšeně nahoru. Porážku naposledy Kopřivnice okusila 22. září v Karviné, od té doby odehrála pět soutěžních zápasů bez porážky – čtyřikrát vyhrála a jednou remizovala.

Naposledy prožili Kopřivničtí vítězný týden. Nejprve si ve středu hezky zastříleli na palubovce Bystřice pod Hostýnem, kam zajížděli v rámci 1. kola Českého poháru a hezky si zastříleli, výhrou 38:23 se ideálně naladili na sobotní domácí souboj proti Maloměřicím.

„Pro nás to byl psychicky těžký zápas, protože namotivovat se na utkání, ve kterém jste papírovým favoritem, není jednoduché,“ přemítal trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský. „Na to jsme celkem apelovali a do toho jsme začali ještě trénovat nové prvky, které jsme chtěli vyzkoušet dnes i v Českém poháru.“

Nové prvky evidentně fungovaly. Kopřivnice vedla už po poločase o šest gólů a tom druhém už Maloměřicím definitivně zmizeli v dáli. Náskok domácích stále narůstal a po závěrečném hvizdu hráči spolu se svými fanoušky oslavit pohodovou výhru o 12 bodů. Projevilo se, že nováček z Maloměřic se stále učí, v tabulce se krčí bez bodu na posledním místě.

Nejlepším střelcem Kopřivnice byl s osmi góly Jan Hanus, dvě branky si připsal Patrik Fulnek, čerstvý držitel pozvánky do české reprezentace. „Je to splněný sen,“ těší se čtyřiadvacetiletý kopřivnický odchovanec na novou výzvu.

KOPŘIVNICE – MALOMĚŘICE 35:23 (18:12)

Kopřivnice: Žingor, Chalupa – Hanus 8, Gřes 4, Střelec 4/1, Tkadleček 3, Jonák 3, Benítez 3, Donoso 3, Bukovský 3/1, Fulnek 2, Polcar 1/1, Škarpich 1, Karban, Zima, Petřík. Trenér: Veřmiřovský.

Sedmičky: 3:2. Vyloučení: 4:6. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Kozler, Zych. Diváci: 550.

Ostatní výsledky 7. kola: Karviná – Dukla Praha 29:28, Hranice – Lovosice 29:27, Zubří – Brno 32:24, Plzeň – Jičín 34:23, Frýdek-Místek – Nové Veselí 24:25.