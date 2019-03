Kopřivnice – V neděli museli házenkáři Kopřivnice napravovat škody, které napáchali o den dřív, kdy nestačili na nadšeně bojující Jičín a prohráli 30:33. To se jim povedlo, a tak je čtvrtfinálová série po úvodních dvou bitvách srovnaná.

Sobotní utkání začala Kopřivnice dobře, rychle se dostala do vedení 4:1 a nic nenasvědčovalo tomu, že by měla mít s Jičínem, šestým týmem po základní části, nějaké větší problémy. Jenže zlom nastal, když dostal červenou kartu za úder do obličeje soupeře Filip Hardt a utkání pro něj už ve čtrnácté minutě skončilo. V tu chvíli Kopřivnice ještě vedla 5:4, od té doby už jen ztrácela.