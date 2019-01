Kopřivničtí házenkáři doma neudrželi poločasové vedení a extraligovému mistru z posledních tří sezon podlehli po závěrečném dramatu 26:27.

Zatímco v minulém domácím utkání nezvládli vstup do utkání a po celý zápas se snažili dohnat náskok Zubří, v úvodním kole druhé poloviny sezony sehráli vyrovnanou partii s mistrovskou Plzní, proti které vedli v poločase 15:13. Házenkáři Kopřivnice však nakonec nezískali ani bod, když favorizovaní Západočeši dokázali zápas otočit a v závěru uhájit i nejtěsnější náskok. Kopřivničtí tak po porážce 26:27 nebodovali potřetí v řadě a v extraligové tabulce se propadli na předposlední příčku.

Vávrova družina vstoupila do utkání velmi dobře a držela s favoritem krok. Na rozdíl od duelu proti Zubří domácí nepovolili soupeři rychlý náskok a díky agresivní obraně v čele s Lipovým, se postupně dostávali do mírného náskoku. Ve 13. minutě, ve které vedla Kopřivnice 7:5, začal hostující kouč Šetlík tušit, že něco není v pořádku, ale ani hostující oddechový čas Kopřivnické nezastavil, protože na začátku 25. minuty vedli 12:9. V polovině poločasu navíc využil prázdné plzeňské branky gólman Žingor, jenž přesnou ranou přes celé hřiště přidával osmý gól svého celku. Hráči Talentu ale v závěru prvních třiceti minut stáhli domácí náskok až na rozdíl jediné branky, ale v posledních vteřinách zvyšoval Fulnek parádní ranou na poločasových 15:13.

Domácí házenkáři si pak udržovali mírný náskok až do poloviny druhého poločasu, kdy ale ztratili vedení 19:17 a Plzeň se třemi trefami v řadě dostala ve 45. minutě do vedení 20:19. Kopřivničtí se pak dostali do vedení už pouze jednou, když na začátku 55. minuty zvyšoval Petřík na 24:23. Tři plzeňské údery v rychlém sledu však měly za následek hostující vedení 26:24, které však Kopřivnice dokázala, k burácení svých příznivců, smazat. Nejprve se ujala rána Mynáře a minutu a půl před koncem vyrovnal technickým pokusem Hečko.

Plzeňští nakonec vstřelili vítěznou branku ze sedmičky a po domácím time-outu zbylo Kopřivnici na závěrečný útok 26 vteřin. K zakončení se nakonec dostal Bukovský a jeho pokus z těžké křídelní pozice nakonec prolétl jen těsně kolem tyče. „Musím Plzni pogratulovat ke dvěma bodům. Mužstvo ale ukázalo, že má charakter, a že umí bojovat a může doma porazit každého. Alfou a omegou byla střelba a naše neproměněné vyložené šance, kterých jsme měli šest. Mohli jsme alespoň vyrovnat, ale poslední útok nám nevyšel tak, jak jsme si ho plánovali," uvedl po utkání trenér KH Kopřivnice Ivo Vávra.

Plzeňští si těžce vydřených bodů nesmírně cenili. „Jsem rád, že se nám venku podařilo zvítězit, i když to bylo hodně dramatické utkání. Musím říct, že takhle obětavý a bojovný zápas z kopřivnické strany jsem dlouho neviděl. Tahle ta házená nám nesedí, protože jsme zvyklí trošku na něco jiného. Za dva body jsem moc rádi," oddechl si po těžké šichtě někdejší reprezentant na plzeňské lavičce Martin Šetlík.

Extraliga házenkářů, 12. kolo:

KH Kopřivnice – Talent ROBSTAV-M.A.T. Plzeň 26:27 (15:13)

Rozhodčí: Opava, Válek. Sedmičky: 1/1 – 2/1. Vyloučení: 2:6, ČK Fořt (P). Diváci: 320.

KH Kopřivnice: Žingor 1, Chalupa – Lipový, Střelec 1, Rachač 1/1, Zima, Jan Gřes 2, Hečko 1, Mička, Petřík 2, Jiří Gřes, P. Fulnek 3, Hanus 9, Mynář 2, Bukovský 4. Trenér: Vávra. Vedoucí: I. Fulnek.

Nejvíce branek Plzně: M. Tonar 7, Poloz 4/1, Šindelář 4.

Zbylé výsledky 12. kola:

Litovel – Zubří 32:34, Nové Veselí - Dukla Praha 29:26, Jičín - Frýdek-Místek 25:24, KP Brno – Hranice 22:26, Karviná – Lovosice 30:29.

V příštím extraligovém kole cestuje Kopřivnice na palubovku nedalekých Hranic. Duel startuje v neděli 4. prosince v 10.30.

