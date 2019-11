Jen obyčejný pohárový zápas proti týmu z nižší soutěže s povinnosti postoupit, chtělo by se říci. Jenže takové tentokrát osmifinálové utkání Českého poháru pro házenkáře Kopřivnice nebylo.

A to ze dvou hlavních důvodů. Za prvé, Kopřivnice se v těchto dnech a týdnech potýká s obsáhlou marodkou, se zraněním laborují Zdeněk Čadra, Jaromír Petřík, Marek Bukovský, Jan Hanus, Adam Očkovič a Dominik Tkadleček. Do Litovle tak Kopřivnice jela sice s cílem postoupit, ale zároveň nečekala od soupeře, který hrál ještě v minulé sezoně extraligu, nic jednoduchého.

A druhý důvod, proč byl zápas neobyčejný, se vlastně přímo pojí s tím prvním. Vzhledem z velké marodce totiž na sebe dres natáhl i kopřivnický trenér Lubomír Veřmiřovský. A nepočínal si vůbec špatně. V pátek oslavil 43 let a jako dárek si nadělil nejen postup do čtvrtfinále, ale i své dva góly a čtyři asistence, které k vítězství přispěly.

„Vzhledem k naší marodce mě přemluvili, ať si s sebou vezmu dres. Ani jsem nevěděl, jestli se do něj vlezu, dva roky jsem prakticky nic nedělal,“ usmíval se Veřmiřovský. „Takže jsem měl i obavu z nějakého zranění. Nakonec jsem si zahrál na 20 minut, nebyla to žádná hitparáda. Ale myslím si, že kdybych potrénoval, tak ještě hrát můžu.“ Dnes proti Novému Veselí však spíš nenastoupí.

„Možná si vezmu dres jako rezerva na střídačku, ale bylo by divné, kdybych bez tréninku stíhal i extraligu proti profesionálnímu týmu,“ poznamenal Veřmiřovský.

A samotný zápas? Pro Kopřivnici nakonec relativně snadný postup. Po poločase vedla o sedm branek a poté svůj náskok ještě navýšila. „Překvapilo mě to, myslel jsem si, že vzhledem k tomu, v jakém jsme stavu, to bude vyrovnané. Mysleli jsme, že soupeř bude kousat víc, my jsme podali náš standardní výkon,“ dodal Veřmiřovský

DALŠÍ ZÁPASY OSMIFINÁLE ČESKÉHO POHÁRU:

Chodov – Lovosice 23:47

Nové Veselí – Brno 27:25

Zlín – Zubří 27:35

Dukla Praha – Jičín 28:19

TEDA Karviná – HCB Karviná 23:39

VŠ Plzeň – M.A.T. Plzeň 9:39

Brno – Hranice – hraje se ve středu.