Domácí sice končili v oslabení, přesto mohli vyhrát. Nejprve skvěle zasáhl gólman Žingor, aby v posledních vteřinách na druhé straně vychytal nejlepšího domácího střelce Donosa zkušený brankář hostí Malina.

„Nevím, jestli jsme ten bod vyhráli nebo prohráli. Zubří má velice kvalitní kádr a přišlo mi, že byli po celý zápas o něco silnější. Když jsme získali balon, tak jsme ho zbytečně ztratili, neměli jsme odražené míče, viděl jsem tam mnoho hloupostí,“ řekl trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský.

„Nebylo to naše typické utkání. Asi to bylo silou soupeře, který nás k těm chybám donutil. Otázka je, jestli se některým klukům tak trochu více nerozklepala kolena ve vyprodané hale. Nebyl to šťastný zápas, kdy se vám všechno daří. Naopak,“ pokračoval Veřmiřovský.

„V kabině jsem ale klukům říkal, že když se proti silnému soupeři nedaří, je pozitivní, když se ještě zabojuje a otočí se to. Škoda toho dvojího vyloučení, kdy jsme šli oprávněně do čtyř a dvakrát jim nahráli míč do rukou. To nechápu. Ale celkově jsem za ten bod rád,“ dodal Veřmiřovský.

Podobně mluvil i jeho protějšek. „Mám smíšené pocity, asi jako všichni. Zápas měl svůj děj, vyvíjel se vyrovnaně. Do pětačtyřicáté minuty jsme drželi těsný náskok o jeden, dva góly a byla otázka, jestli odskočíme, nebo nás zatáhnout,“ vykládal kouč Zubří Dušan Poloz.

„Kopr nás i díky přesilovkám dotáhl, přeskočil a vedl o tři. Pak šli domácí do oslabení, my získali nějaké balony, dali góly a dostali se zase do hry. Jsem nakonec spokojený. V Kopřivnici je horká půda. Nebojím se říct, že tady bude málo týmů vyhrávat. Pro nás je i proto ten bod dobrý,“ uzavřel Dušan Poloz.

KOPŘIVNICE – ZUBŘÍ 25:25 (13:15)



Kopřivnice: Žingor – Donoso 7, Fulnek 6, Střelec a Hanus po 3, Brito 2, Gřes, Petřík, Tkadleček a Bukovský po 1.

Nejvíce branek Zubří: Šustáček, Řezníček a Hlinka po 5.



Rozhodčí: Horáček, Novotný.

Sedmičky: 4/2 – 1/1.

Vyloučení: 7:6.

Diváci: 900.