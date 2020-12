Úvodní poločas nabídl vyrovnanou podívanou, která se nesla především ve znamení dobře pracujících obran obou celků. Domácí si nakonec přecejen mírný náskok vybudovat dokázali, bylo však jasné, že poločasový stav 13:11 ještě v kontextu celého zápasu příliš neznamená. „V první půli šlo vidět, že jsme se drželi, byl to od nás solidní výkon, kde rozhodovaly jen detaily, které v náš neprospěch hrají dlouhodobě. Karviná na tom byla hlavně lépe psychicky, asi chtěla o trochu víc vyhrát. V obraně byl soupeř agresivnější,“ uvedl v ohlase pro klubový web kouč KH ISMM Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský.

Po změně stran Karviná otěže utkání převzala a od čtyřicáté minuty svůj náskok průběžně navyšovala. Lví podíl na tom měl především Vojtěch Patzel, autor deseti branek.

„V útoku jsme neměli nikoho, kdo by to vzal na sebe. Na 23 branek nejde v Karviné vyhrát, ofenziva prostě drhne a na to se musíme v zimě zaměřit,“ ví kopřivnický stratég, jehož celku se od restartu extraligy výsledkově příliš nedaří. „Do korona pauzy jsme hráli velice dobře, jenže po ní už se náš mančaft do toho nedostal. Zimní období proto chceme využít k dobití baterek a k tomu, abychom se dostali do psychické pohody, protože když po sérii nezdarů spadnete do špatné dynamiky, tak hlava přestane fungovat a je těžké se z toho dostat,“ uzavřel Veřmiřovský.

Karviná – Kopřivnice 30:23 (13:11)

Nejvíce branek: Patzel 10/4, Skalický 7, Solák 7 – Donoso 6/1, Fulnek 6, Petřík 3/1. Rozhodčí: Mojmír Valášek, Jaroslav Vychodil. Sedmimetrové hody: 5/5 – 6/3. Vyloučení: 7:7.

Kopřivnice: Žingor, Admella Izard – Jan Gřes, Střelec, Polcar, Brito Benítez, Jonák, Donoso, Bukovský, D. Zima, Ježek, Hardt, Doležel, Fulnek, Petřík, Hanus. Trenér: Lubomír Veřmiřovský.