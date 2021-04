Sobotní zápas se hodně podobal tomu remízovému, který spolu oba soupeři sehráli před týdnem. Zatímco domácí celek brankově táhla především trojice Freiberg, Kastner a Šulc, na straně Kopřivnice pak tradičně řádil Patrik Fulnek, dařilo se i Marku Bukovskému nebo Janu Gřesovi. Výsledkem bylo poločasové vedení 16:14 žlutomodrých. „Šli jsme do zápasu s tím, že chceme vyhrát, abychom se mohli porvat o páté místo,“ podotkl kopřivnický stratég Lubomír Veřmiřovský, který byl s hrou svých svěřenců spokojen. „Podali jsme dobrý, koncentrovaný výkon.“

Vyrovnaná bitva pokračovala po změně stran. Drobná komplikace však pro Kopřivnici v 35. minutě, když viděl za zákrok na Šulce červenou Petřík. „Byl to trošku problém, navíc se nám zranil Filip Hardt, uvidíme, jak to bude vážné. Museli jsme především v obraně trošku kombinovat,“ přiznal Veřmiřovský. I přesto dokázal jeho tým dovézt utkání do vítězného konce, Kopřivničtí vyhráli 34:31. „Kluci zamakali a zápas dovedli do vítězného konce, takže můžeme být spokojení,“ řekl spokojený Lubomír Veřmiřovský.

V následujících dvou týdnech má Kopřivnice pauzu, probíhat totiž bude reprezentační přestávka. Poté budou následovat zápasy o páté místo, ve kterém Kopřivnici čeká lepší z dvojice Frýdek-Místek, Zubří.

HBC Ronal Jičín – KH ISMM Kopřivnice 31:34 (14:16)

Nejvíce branek: Šulc 5, Kastner 4, Freiberg 4/1 – Fulnek 9/4, Gřes 6, Střelec 5. Rozhodčí: Kozler, Zych. Sedmimetrové hody: 2/2 – 6/6. Vyloučení: 6:4. ČK: Petřík (KOP).