Kopřivnice - Kroky kopřivnických házenkářů zpátky mezi extraligovou smetánku začaly první srpnový den, kdy tým odstartoval letní přípravu. Po loňské neúspěšné sezoně, zakončené sestupem do 1. ligy, zůstal u týmu i nadále kouč Vávra.

Ilustrační foto | Foto: Archiv Deníku

„Vzhledem k tomu, že jsem měl nabídky z jiných klubů i do extraligy, nakonec zvítězilo srdíčko a řekl jsem, že ještě zůstanu a zkusíme vrátit Kopřivnici zpátky do extraligy. Cítil jsem se spoluodpovědný za to, co se stalo, a nechtěl jsem utíkat," vyjádřil se lodivod KH Kopřivnice Ivo Vávra.

Kopřivničtí hráči polykají tréninkové dávky v domácím prostředí. „I přesto, že jsme spadli do první ligy, přípravu beru extraligově. Vzhledem k tomu, že první liga začíná později, tak jsme začali i později trénovat. Měli jsme trošku větší volno.

Nyní nás čeká klasická řehole, nabírání fyzické kondice, s tím, že zkoušíme nový model," uvedl Vávra, jehož celek čeká první přípravné utkání v úterý 12. srpna od 17.30 na palubovce Zubří.

Doma se pak Kopřivnice představí v neděli 17. srpna, kdy v dalším přípravném duelu vyzve Ostravu. Následovat bude tradiční turnaj O pohár Tatry (22. - 23. srpna), a 28. srpna pak příprava s extraligovým Frýdkem-Místkem. Chybět nebude ani soustředění v Kopřivnici a v závěru nabitého měsíce pak turnaj v Bystřici pod Hostýnem.

Kopřivnici již opustil brankář Fabián, který zamířil na Slovensko, kde bude hájit branku nováčka tamní extraligy z Šaly. Do Frýdku-Místku se vrátil Petřík a v týmu skončil rovněž Meca a pravděpodobně i Bajgar.

O extraligu nepřijde Reček, jenž zamířil na hostování do Zubří. „Chtěli jsme mu umožnit jeho výkonností růst, protože poslední dva roky v Kopřivnici spíše stagnoval. Třeba mu to pomůže. Pokud zápasy nebudou kolidovat, může hrát i za nás, protože se jedná o dvě rozdílné soutěže. Všichni naši další kmenoví hráči zůstali v týmu," informoval na startu přípravy trenér kopřivnických házenkářů.

Definitivně přešli do týmu všichni dorostenci Bukovský, Fulnek, Hanus, Zima a Tichavský. „Máme ještě nějaké hráče, kteří by tady měli přijít, ale momentálně je to všechno v jednání. Rýsuje se jedna velmi výrazná posila, ale nerad bych to zatím pouštěl ven.

Snažíme se vytvořit konkurence schopný tým, protože našim prvotním cílem je postoupit zpátky do extraligy, čemuž jsme přizpůsobili úplně všechno," řekl závěrem Vávra.

