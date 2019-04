Házenkáři Kopřivnice slaví, povedlo se jim totiž splnit první postupný cíl po překvapivém vyřezaní ve čtvrtfinále play-off s Jičínem. Svěřenci Lubomíra Veřmiřovského okamžitě vyhlásili cíl skončit pátí, a po úspěšné domácí odvetě s Lovosicemi jsou k tomu zase o krok blíž.

Kopřivnice vůbec nebyla v záviděníhodné roli. Jakožto favorit nejprve zklamala ve čtvrtfinále play-off a poté se ji v nekompletním složení nepovedlo ani úvodní střetnutí dvojzápasu na palubovce Lovosic, kde prohrála 27:32.

V domácím prostředí však Kopřivnice potvrdila svou sílu a i když se vítězství 32:26 vůbec nerodilo snadno, nakonec mohli hráči společně s věrnými fanoušci oslavit postup do boje o konečné páté místo, o které se utká s vítězem dvojzápasu Nové Veselí - Frýdek-Místek.

Domácí měli dobrý nástup do utkání. Sice jako první inkasovali, ale pak se rychle dostali do vedení 3:1. Následovala však podobně rychlá odpověď Lovosic a bylo srovnáno. První poločas dlouho pokračoval přetahovanou o každý gól, žádný z týmů nedokázal odskočit do většího trháku.

Až deset minut před přestávkou přeci jen začínal mít domácí házenkáři navrch a povedlo se jim dostat až do pětibrankového vedení 14:9. V tu chvíli byla ztráta z prvního utkání smazána.

Jenže tak hladce to pro domácí nešlo. Přišla totiž pětibranková série Lovosic, kterou nezastavil ani oddechový čas Kopřivnice, a tři minuty před pauzou bylo srovnáno na 14:14 a do šaten se nakonec odcházelo za stavu 15:15.

Bylo tak jasné, že pokud chce Kopřivnice postoupit, ztrátu z Lovosic musí dohnat ve druhém poločase.

Dlouho to na postup domácích borců moc nevypadalo. Prvních dvacet minut druhého poločasu bylo totiž naprosto vyrovnaných a do závěrečné desetiminutovky Kopřivnice vstupovala ve vedení jen 25:24.

Od té doby ovšem bylo na palubovce jen jedno mužstvo. Kopřivnice, hnána frenetickým fanděním svých příznivců, si došla skvělým závěrem utkání pro postup.

Čtyři minuty před koncem vedla Kopřivnice 30:25, minutu před koncem pak 31:26. Následně sice ještě hosté snížili ale poslední slovo měli znovu domácí a stvrdili tak své vítězství 32:26 i postup do boje o konečnou pátou příčku.

„Jsme nesmírně šťastní, že jsme postoupili,“ mohl si po utkání ulevit trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský. „Po vyrovnaném zápase dokázali kluci v poslední desetiminutovce zlepšit obranu a přechod do rychlého útoku,“ pochválil Veřmiřovský své svěřence, ze kterých nejvíce zazářil desetibrankový Gřes.

Bitvu o páté místo sehraje Kopřivnice netradičně na zimním stadionu.

KOPŘIVNICE – LOVOSICE 32:26 (15:15)

Kopřivnice: Žingor, Chalupa – Gřes 10, Střelec 7/2, Fulnek 6, Hanus 5, Holbein 2, Čadra 1, Hardt 1, Karban, Zima, Unger, Jonák, Očkovič, Ripper, Bukovský. Rozhodčí: Králíček, Letev. Sedmičky: 2/2:0. ŽK: 2:2. Vyloučení: 3:2.