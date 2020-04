Kopřivnici táhl Dominik Suchý, v brance kraloval Hromada

Zdařilou sezonu mají za sebou kopřivničtí hokejisté. Tým z města Tatrovek se dostal do play off, ve kterém měl blíže k postupu do semifinále, než favorizovaný Havlíčkův Brod. Na Kopřivnici chodili v hojném počtu i diváci, v průměru 850 na zápas.

BRANKÁŘ Petr Hromada byl jasnou jedničkou Kopřivnice. | Foto: Deník / Petr Widenka

Když hodíme optiku na individuální statistiky, tak hranici čtyřiceti bodů pokořil útočník Dominik Suchý. Šestadvacetiletý útočník hrál už za kopřivnickou osmnáctku, pak se rval o místa v mládežnických výběrech Havířova a Vítkovic, jednu sezonu strávil ve Frýdku–Místku. Letos připsal ve čtyřiceti zápasech dvacet gólů a jednadvaceti asistencí, další dva body si připsal ve vyřazovacích bojích. Druhým nejproduktivnějším hokejistou byl o rok starší Jakub Mach, hráč, který se v minulosti snažil prosadit v organizaci třineckých Ocelářů. Za Kopřivnici letos nastoupil do sedmatřiceti duelů, kterých nastřádal dvanáct branek a jedenáct asistencí, v play off rozšířil statistiky o jednu nahrávku. Alois Skácel trénuje přes telefon, studuje a kouká na staré zápasy Přečíst článek › Další bodující hráči: Ondřej Sluštík 24 (16+8), Matěj Mach 23 (12+11), Miroslav Marek 15 (8+7), Patrik Gola 15 (8+7), Samuel Ollender 15 (4+11), Radim Štěpánek 14 (4+10), Tomáš Fojtík 14 (2+12), Filip Fojtík 11 (6+5), Ondřej Imrich 11 (2+9), Robin Gebauer 8 (6+2), Marek Pěnčík 8 (4+4), Ivan Ďurač 8 (3+5), David Stříž 8 (1+7), Jiří Brodek 7 (3+4), Petr Šendera 7 (1+6), Ernest Bochnak 6 (2+4), Filip Krzak 6 (1+5), Marek Bail 6 (1+5), Martin Tomášek 4 (3+1), Adam Kofroň 3 (2+1), Adam Daron 2 (1+1), Dominik Rudl 1 (0+1), dále ještě nastupovali: Michal Krutil a Jiří Pagáč, kteří nebodovali. V brance většinu zápasu, a to 36 odchytal Petr Hromada s průměr 2.65, do čtyřech duelů pak René Fendrich s průměrem 5,25. Bývalé novojičínské opory září v Maďarsku Přečíst článek ›

