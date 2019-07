Na startu se na letním stadionu Emila Zátopka v Kopřivnici v 7,30 hodin sešlo 587 statečných, které neodradila nejistá předpověď počasí. Akce byla součástí projektu České unie sportu ČUS Sportuj s námi, jehož mediálním partnerem je Deník.

"Ti, kdo byli hodně rychlí, nebo zvolili kratší trasu, po cestě ani nezmokli. Někteří další se před deštěm ukryli v horské chatě a někoho chytla bouřka na trati. Obzvlášť později na Pustevnách mělo být i poměrně chladno. Já jsem si část trati také na projel a ráno mi naopak přišlo až moc sucho, za kolem se prášilo, takže to vlastně terénu i prospělo. Část přihlášených ale výhled počasí odradil a na start se nedostavili, jelikož nechtěli zmoknout," popsal povětrnostní podmínky Roman Lipový z pořádajícího oddílu CykloArt bike klub Kopřivnice, který je spolu s bratrem Vladimírem duší akce.

Kopřivnický drtič se může pochlubit hned několika unikáty. Jeho kurz se co dva roky mění s ohledem na to, aby účastníci měli možnost stále poznávat nová zákoutí Beskyd. K úspěšnému zdolání jim slouží mapa, část trasy vede po turistických stezkách a část značí organizátoři přímo v terénu. Díky nesoutěžnímu charakteru akce se bikeři cestou potkávají a mají čas i na kus řeči. Celkem je letos čekalo osm kontrolních stanovišť s razítky na horských chatách a tři tajné kontroly po cestě v terénu. K účasti ve večerní tombole přitom stačilo projet alespoň dvě kontrolní stanoviště. Jako první všech jedenáct míst, a tedy celou trať o délce 135 kilometrů a převýšení 3800 metrů, zdolal Polák Pawel Piasecki, který se zpět na stadionu objevil ve 14,02 hodin, ve 14,17 hodin finišoval druhý David Dvořák z Hradce Králové a jako třetí dorazil v 15,01 hodin místní Michal Čapka.

"Deset stanovišť projel náš nejstarší účastník, pan Josef Munzar. Ve svých 73 letech vynechal pouze poslední stoupání na vrch Ondřejník a do cíle dorazil před půlnocí. Kdo dojel před půl osmou, byl zařazen do losování tomboly. Jak už se stalo zvykem, hrálo se o horské kolo, značkové cyklobatohy s integrovaným vakem na pití, tachometry, zámky a další drobné vybavení a nechyběl ani dort s cyklistickou tématikou, který tradičně věnuje do soutěže náš kamarád," uvedl Roman Lipový.